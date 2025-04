Paco Gené dedica un documental a ‘Popular1’, la revista musical que acabó siendo «religión»

Desde que con 17 años empezó a comprar Popular1, el documentalista Paco Gené Cort supo que en algún momento aquella pasión por la mítica revista derivaría en algo más grande. Y así fue cómo, durante el transcurso de los años, en los que por supuesto no dejó de comprar ningún número, decidió dedicar un documental a lo que ya considera una «institución». El realizador mallorquín, afincado en Madrid, contactó con los fundadores, Bertha Yebra y Martin JL, a finales de 2020.

«Estamos hablando de un hito histórico: es la única revista española que ha salido religiosamente en papel desde mayo de 1973. Además, podemos estar hablando de una de las más antiguas del mundo de temática musical. Su importancia es comparable a la de Rolling Stone. En los 70 sacaban a Marisol, Joan Manuel Serrat y Raphael en portada, pero también Marc Bolan y sus T-Rex, amoldándose a la música de cada época, desde el glam y el heavy metal hasta el rock o incluso el hip hop», destaca Gené.

«Bertha y Martin eran auténticas estrellas del rock en Barcelona. Era como tener a los Rolling en la Ciudad Condal. Él era un hombre de metro noventa, fotógrafo y amigo de Salvador Dalí; ella era una periodista y modelo con quien iba a cubrir conciertos en Francia y luego lo contaba. Eran mitos de la industria musical. Cuando Lou Reed estaba de visita les llamaba para quedar con ellos», relata.

Asimismo, el realizador puntualiza que, aunque la música era la razón de ser de la revista, esta «es mucho más». «No es una revista musical al uso que habla de novedades, sino que son capaces de mezclar a Iron Maiden con Frank Sinatra o el cine de terror con Los Soprano. Cuando murió David Lynch hicieron un especial de quince páginas. Es un maravilloso cajón de sastre», aclara.

En estos momentos, el documental está en fase de montaje. La grabación se llevó a cabo en Madrid y Barcelona, sobre todo, aunque también en el bar Atomic Garden de Palma, «el mejor bar del mundo» según Gené. De hecho, en este local entrevistó a Manuel Florit, quien fuera redactor, y Xisco Vargas, ferviente seguidor de Popular1 y representante de bandas como L.A. o Talleres Molina. «Me gustaría estrenarlo en Barcelona a finales de octubre o noviembre, aunque todavía queda mucho trabajo por delante y, por supuesto, me gustaría hacer algún pase en Palma», avanza.

En la película aparecen muchos de los artistas que han sido protagonistas de Popular1 y de la escena nacional e incluso internacional, como Miguel Ríos, Ramoncín, Loquillo, Luz Casal, Javier Gurruchaga, Obús, Manolo García y los grupos Black Halos (Vancouver), Nashville Pussy (Atlanta) y Redd Kross (Hawthorne).

Loquillo, durante el rodaje del documental. Foto: PILAR MARTÍN BRAVO

Participantes

«Prácticamente todos a los que he contactado para salir en el filme han aceptado y no me extraña, porque Popular1 siempre ha tratado muy bien a los artistas, tanto a los que empezaban como a los más veteranos y consolidados. Por ejemplo, sacaron a Manolo García cuando empezaba a despuntar con Los Burros o con El Último de la Fila; también Loquillo, cuando era un jovencito sin fama, incluso fue redactor, firmaba como Loquillo el auténtico. También fue colaborador el escritor Jordi Sierra i Fabra. Cuando se lo propuse a Miguel Ríos, incluso me aseguró que movería su agenda para poder salir en el documental. ¡Así de agradecidos están todos», explica.

«Y es que, en el fondo, Popular1 ha creado toda una escena alrededor, con grupos poco conocidos o minoritarios, a quienes dedicaban grandes reportajes y portadas. Eran auténticos visionarios», afirma, a la vez que asegura que «sus seguidores nos hemos dado cuenta de que se ha convertido en una valiosísima barra de medir la calidad musical de las propuestas». Después de todo, concluye, «los que leemos Popular1 formamos una especie de religión».