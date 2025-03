Pau Coya: «Cuento historias reales, sin ciencia ficción, pero que no están sobre la mesa»

Pau Coya (Palma, 1990) es el protagonista de un ciclo especial que Produccions de Ferro organiza como parte del Festival de la Paraula. El dramaturgo, que desde que ganó el Torneig de Dramatúrgia en 2023 se ha ido perfilando como uno de los autores teatrales con mayor proyección de la Isla, con distintos proyectos en las artes escénicas e incluso en el mundo audiovisual, puesto que está trabajando en la adaptación de Cavallet de mar a serie de televisión, gracias a los Laboratoris de Creació Audiovisual 2025 que impulsa la Fundació SGAE.

En concreto, durante los meses de abril y mayo, el Festival de la Paraula programará tres espectáculos escritos por Coya: El dia que va morir David Bowie, Cavallet de mar o el peix invisible y El nom volgut. El primero supone el estreno del autor en la adaptación de una novela, en este caso de Sebastià Portell, mientras que Cavallet de mar, regresa a Mallorca tras recibir varios premios desde su estreno, que se celebró en Calvià en 2023. Por último, El nom volgut llega a la Isla tras su paso por la sala La Badabadoc de Barcelona.

Aunque son proyectos diferentes, lo cierto es que todos ellos comparten el compromiso de Coya por el colectivo LGTBIQ+. «Cuento historias que existen, sin banderas ni panfletos, simplemente historias. Busco la originalidad de las tramas, sin ciencia ficción; son cosas reales, pero que no están sobre la mesa», reconoce.

Estreno

El dia que va morir David Bowie se estrenará este viernes 4 de abril a las 20.00 horas en el espacio Carpa Diem del Teatre del Mar, donde también podrá verse el sábado y domingo. El montaje forma parte de Literactua, que lleva a cabo Produccions de Ferro en colaboración con la Fundació Mallorca Literària, y cuenta con las interpretaciones de Catalina Florit, Lluís Febrer y Xavi Frau. Fue Coya, que también dirige la pieza, quien eligió esta obra de Portell, publicada en 2016 por LaBreu Edicions. «La releí hace poco y pensé que tenía un toque muy teatral», admite.

Xavi Frau, Lluís Febrer y Catalina Florit, en una imagen promocional de ‘El dia que va morir David Bowie’. Foto: PRODUCCIONS DE FERRO

«Me gustó mucho el mundo interior del protagonista, un joven sin nombre, a partir del cual se retrata la vivencia de la homosexualidad masculina. La historia se centra en cómo abandona un lugar cómodo pero a la vez restrictivo, pasando de vivir encorsetado a descubrir la libertad de una gran ciudad», detalla. De esta manera, plantea la «dicotomía» entre «la necesidad de ser libre y la culpa aprendida». «Además, también me sentía muy cercano a la escritura de Sebastià, que creo que ha cambiado mucho. Por ejemplo, El dia que va morir David Bowie no tiene nada que ver con Ariel i els cossos, que es más ambigua. Esta es más terrenal, por decirlo de alguna manera, y habla sin tapujos; mientras que la otra es mas sugerente que no explícita», compara.

Sobre el proceso de adaptación, celebra que ha contando con el beneplácito de Portell, quien le ha llegado a asegurar que «era lo mejor que le podía pasar a este texto». «Me gustaría que el público no supiera qué es de Sebastià y qué es mío, porque, aunque he respetado el original, también he añadido escenas, he dilatado conversaciones y he modificado situaciones», apunta.

Por su parte, Cavallet de mar o el peix invisible se llegará el 13 de abril en el Teatre Principal d’Inca y es una producción de la Sala Flyhard de Barcelona, interpretada por Marc Torres y dirigida por Rebeca del Fresno. Esta obra le ha valido varios premios, como el Premi Rei en Jaume del Ajuntament de Calvià y el Jaume Roca del Ajuntament d’Andratx, así como los Premis de la Crítica Novaveu y los premios en la Mostra Igualada.

Infancias trans y autismo

El ciclo concluye con el estreno de El nom volgut, que pudo verse en diciembre en la sala La Badabadoc de Barcelona y que aterrizará el 10 de mayo en el Teatre del Mar, cerrando el Festival de la Paraula. La pieza, protagonizada por Àlvar Triay y Vanessa Segura, está dirigida de nuevo por Rebeca del Fresno y aborda la temática de las «infancias trans con autismo». «Me interesan mucho las realidades del colectivo; son historias que no se suelen explicar, como el embarazo trans en Cavallet de mar, pero para mí supone un crecimiento porque las escribo documentándome y hablando con personas que han pasado por esa situación. Es una responsabilidad y un compromiso para la visibilización positiva. Intento usar fórmulas para que estos relatos llegen a ser mainstream. Y es que, al fin y al cabo, son situaciones que apelan a todo el mundo, porque todos, aunque no hemos vivido exactamente lo mismo, hemos ido a la escuela, nos relacionamos, tenemos unos padres... Son temas que se tienen que explicar porque si no, terminarán por ser un nicho».

En cuanto a El nom volgut, explora dos mundos que «siempre se han tratado desde la incomprensión». «Siempre tengo que pensar a partir de qué edad recomiendo ver mis obras, porque son desprejuiciadas y tienen un punto explícito. En este caso, estoy convencido de que es para todos los públicos. Es muy tierna y todo el mundo la entenderá, aunque a priori no parezca así. A fin de cuentas, explica cómo padres, madres y la comunidad educativa lo gestiona. En definitiva, plantea un conflicto que tal vez no conocemos tanto, pero sí nos resulta familiar el contexto en el que se produce», concluye.