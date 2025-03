Marvic, cuando la pasión por reparar instrumentos viene de familia

Ángel Martínez (1934) llegó a Mallorca desde su Gandía natal en 1966 para fundar la Banda Municipal de Música de Palma. Clarinetista de formación –además de tocar el saxofón– y lutier autodidacta, fue también subdirector de esta formación hasta que se jubiló en 1999. Dos años antes, en el 97, su hijo, también llamado Ángel Martínez, abrió las puertas de Marvic Instruments en su propia casa, en Marratxí.

El gran volumen de trabajo hizo patente que debía trasladarse a un local, que finalmente encontró en Son Cladera, precisamente muy cerca de donde ensaya la Banda Municipal. El espacio, que primero fue una carnicería y luego la sede de una pequeña empresa de electricidad, parece que, de nuevo, se les ha quedado pequeño. «De eso ya se ocupará, si lo necesita, mi hijo, que también se llama Ángel Martínez», apunta.

En este barrio es donde, desde hace siete años, atiende a sus clientes, que no son solo músicos locales –además de Musicasa, relación que empezó el ‘abuelo Ángel’ con Nicolau Salom, recuerda–, sino también nacionales e internacionales. «Tenemos bastantes encargos procedentes de Europa, pero también de países como Paraguay, México, Inglaterra o el estado de Carolina del Norte», afirma Ángel Martínez (1964).

Ángel Martín 'abuelo' observa cómo su hijo arregla un oboe. Foto: PERE BOTA

Internacional

¿Cómo puede ser que alguien, en la otra punta del globo, sepa de la existencia de esta empresa familiar mallorquina? «Ha sido gracias a las redes sociales. Siempre he tenido muy claro que hay que estar en la nube, en el mundo digital, porque es la manera de encontrar clientes, pero también de mantener una buena relación con ellos», asegura el Ángel de la segunda generación.

«De hecho, ahora mismo estoy arreglando un oboe para un señor de Alemania, que vio uno de nuestros vídeos en YouTube. Ahora resulta que, además, me ha escrito su hermano, también oboísta, que vive en Canadá», celebra, mientras se le va la vista a la multitud de estuches de instrumentos que se van amontonando en el local, recordándole que tiene muchos otros encargos más.

Afortunadamente, cuenta con la ayuda de su hijo, la tercera generación de Ángel Martín (2001), que lleva aprendiendo de su padre desde hace ocho años, como él ya lo hizo con el suyo. Las tres generaciones, además, se formaron buena parte en Suiza –incluso el Ángel ‘padre’ asistió a cursos en Alemania, Estados Unidos, Francia y Taiwán–. El ‘pequeño’ de los lutiers, por ejemplo, estuvo en casa del lutier suizo Vincent Liaudet, que le acogió en su casa.

«Tiene mucho mérito que me abuelo aprendiera en esa época, ahora es más fácil con internet, pero él aprendió por necesidad», explica. Efectivamente, añade su abuelo, «aprendí por necesidad, porque se me rompió el saxo alto que tenía». «Vivía en Granada, donde mi padre, que era militar, estaba destinado. Un señor de la banda me preguntó: ‘y quién te lo va a arreglar cuando se te rompa?», recuerda. «Los instrumentos, en general, eran más sencillos mecánicamente, pero la calidad y los acabados eran peores», puntualiza su hijo.

En este sentido, los tres coinciden en que los instrumentos más complejos para reparar son el oboe, la flauta y el fagot, mientras que el clarinete presenta una mecánica más sencilla. «Pero nos gustan los retos. Para restaurar un oboe desde cero, por ejemplo, a dedicación completa, ocho horas al día, puedo emplear tranquilamente dos semanas», apunta Martín padre. Y es que la empresa familiar se dedica a reparar y restaurar instrumentos de viento madera, pero también de viento metal.

Ángel Martínez, en Suiza durante los años 60.

«Hace poco vino el flautista ibicenco pero que vive en Alemania Rafael Adobas, que tenía un concierto con la Simfònica y se le había roto la flauta. Fue Pep Miralles quien le recomendó que viniera. Como buen fenómeno que es, necesitaba que la flauta alcanzara niveles superiores. Cuando la probó, me di cuenta de que, efectivamente, el arreglo que le habían hecho en Alemania no estaba bien hecho. El concierto, me contó, fue un éxito. Me dijo que había puesto la flauta al límite y que había respondido. Me emocioné al oírlo», relata. «En cierto modo somos mecánicos, pero mecánicos de precisión», apunta el menor y prometedor heredero de Marvic.