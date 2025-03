Joan Fontcuberta: «La puesta en escena de Trump con Zelenski fue un acto de imagen»

Máxima autoridad de la fotografía internacional contemporánea, Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) impartirá este viernes por la tarde, a las 19.30 horas, la conferencia titulada La fotografía, de l’alquímia a l’algoritme en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor. El año próximo, además, coincidirán tres exposiciones de Fontcuberta en Mallorca.

El título de la conferencia recuerda al de su libro Desbordar el espejo: la fotografía, de la alquimia al algoritmo (2024).

—Esta conferencia es una oportunidad para conocer el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. Preparo una exposición para el próximo año que será un homenaje a Toni, que fue mi amigo, a la vez que expondré en el Casal Solleric y en la galería Xavier Fiol.

¿Cómo definiría a Toni Catany y su obra?

—Un animal fotográfico. La fotografía le salía por cada poro de la piel. Sus imágenes poseían poesía y sensibilidad. Solía trabajar en pequeños formatos, que implicaban una relación con la imagen más privada. Hay un cierto preciosismo del objeto, una mirada nostálgica al pasado.

¿Y en qué consistirá su homenaje fotográfico a Catany?

—El título será ‘Jardins de pols’ porque el polvo ha sido un elemento consustancial al trabajo de Toni. El polvo evoca el tiempo que pasa, también significa abandono, vacío, ambientes que nos encontramos donde no hay nadie, con una presencia mágica de las personas que han estado antes ahí. Hay una relación con la historia, con la melancolía. Estoy visitando donde vivía Toni en Barcelona, fotografiando rincones y objetos que quedaron ahí. Trato de reinterpretarlos e, incluso, me permito la perversión, una vez tengo la imagen, de introducir elementos de inteligencia artificial. Toni era una persona siempre abierta a trabajar con nuevas técnicas y experimentar. Estoy seguro de que ahora estaría utilizando estas nuevas técnicas de inteligencia artificial de forma apasionada.

Ahora existe el Centre Internacional Toni Catany en Llucmajor. ¿Qué espera encontrarse y cómo cree que debería ser?

—No lo sé. Aprecio al director Antoni Garau, que fue mi alumno en la Facultat de Belles Arts, pero no he ido nunca a verle antes. Por eso, tengo muchas ganas de esta oportunidad durante el fin de semana. Todo lo que sea construir plataformas de difusión de cultura visual, ya no únicamente de fotografía, sino que sea un pretexto para hablar de esta cultura de las imágenes que nos inundan. Me parece políticamente necesario y, culturalmente, imprescindible.

¿De qué hablará en Llucmajor?

—Algoritmo y alquimia son dos términos que proceden del árabe, que tienen un alfa y un omega con esta historia de la producción de imágenes. A través de la magia de la química, de la metalurgia, etcétera, se llegó al descubrimiento de las emulsiones fotosensibles. Los alquimistas llamaban ‘luna cornata’ a los haluros de plata, primera composición que se vio que reaccionaba a la luz, ennegreciéndose. Hemos pasado a otro tipo de misterio, el de los superordenadores, vistos como cajas negras y a la producción algorítmica. El misterio persiste, pero la carrocería, el hardware, ha cambiado. En todo este tránsito, hemos ganado y perdido. Hemos perdido la sensualidad de la imagen, su materialidad, las imágenes cada vez tienen menos cuerpo, mantienen el alma, pero pierden la carne. En cambio, en esta nueva etapa de imágenes desmaterializadas, estas se proyectan por las redes de Internet y aumentan el impacto sobre el público.

La relación con la fotografía ha cambiado. ¿Está en riesgo el oficio de fotógrafo?

—El oficio del fotógrafo ha cambiado porque los procedimientos lo han hecho, pero sigue siendo necesaria una visión fotográfica. Cuando trabajo con un sistema de visualización generativa, de inteligencia artificial, doy unas instrucciones, un ‘prompt’, con términos fotográficos, le digo que quiero obtener una fotografía como si estuviera tomada con una determinada cámara y con una lente, cierto diafragma y velocidad. No renuncio a la posibilidad de coger la cámara y salir a la calle, pero, al mismo tiempo, tengo nuevas posibilidades. La creación del fotógrafo, que es imaginar lo que quieres conseguir, persiste.

¿De dónde surgen las ideas de sus proyectos?

—Una vez preguntaron a Ansel Adams, muy conocido por sus paisajes, qué recomendaría a un joven fotógrafo para llegar a una obra consistente. Se limitó a decir que viajara mucho, fuera a exposiciones de pintura, leyera, escuchara música…Todo ese bagaje produciría respuestas interesantes y creativas. Antes, cada día, al desayunar, leía el periódico de papel y recortaba las noticias que me interesaban o subrayaba cosas que me parecían inspiradoras. Confeccionaba unos cuadernos con posibles ideas en las que trabajar y listas de temas que me podían ser útiles. Ahora, todo eso lo hago digitalmente, de cosas que veo en Internet y también artículos que me interesa guardar.

Hay imágenes de Trump o Putin con una puesta en escena que recuerda a las de los dirigentes de la primera mitad del siglo XX.

—La imagen ha sido, históricamente, un arma de poder. Una vez, Bill Gates dijo que quien quisiera controlar los espíritus, debía controlar las imágenes, y fundó la principal agencia fotográfica que existe, Corbis. La imagen tiene un peso al generar relatos, estados de opinión y sensibilidad. La puesta en escena de Trump con Zelenski fue un acto de imagen. Se hizo la broma de decir que había sido un reportaje televisivo fantástico, que había atraído a la audiencia, enganchada a las pantallas por el espectáculo que se había dado.

La relación entre fotografía y memoria es otro de sus temas recurrentes.

—Los valores fundacionales han sido superados y substituidos. La fotografía surgió basándose en la idea de verdad y memoria. Seguimos usando cámaras, pero la relación de la fotografía con la verdad y la memora ha evolucionado. Aparecen aspectos que ocupan ese lugar, como la sociabilidad, la conectividad, la idea de la fotografía como comunicación. Antes la fotografía era escritura, ahora la fotografía es lenguaje. De manera natural y espontánea, usamos imágenes fotográficas para enviarnos mensajes que llegan al destinatario y permiten un intercambio de contenidos, como si fueran emoticonos, pero más sofisticados.

Antoine D'Agata usó una cámara térmica para un reportaje sobre la COVID. Usted ha usado aparatos como cámaras con un uso inédito. ¿Qué permite al fotógrafo ese cambio de escala?

—Una de las misiones del artista es descubrir lo que podría ser el inconsciente tecnológico de la herramienta de trabajo o del lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, los sistemas de diagnóstico médico sirven a los médicos para visualizar patologías o trastornos, pero también dan una apertura hacia universos visuales absolutamente inéditos. Esto enriquece nuestra experiencia, que es una de las motivaciones de los horizontes del arte.

En novela, hay autores que usan técnicas de ficción para explicar la realidad. ¿Cuáles son los límites de la fotografía en fotoperiodismo?

—Creo que ha habido un malentendido. Hasta ahora, la diferencia entre un periodista que escribía y un periodista que tomaba imágenes era que el primero era valorado según su rigor, su ética, su neutralidad, su voluntad de explicar el mundo de una forma objetiva con palabras. En cambio, un fotógrafo nos parecía más un operador, lo que se valoraba era su técnica fotográfica. Lo que está sucediendo es que se regresa al punto de vista, sin pensar tanto en cómo se hizo la imagen. En fotoperiodismo, más que debatir la capacidad de la cámara, me interesa el valor del fotógrafo, su mirada, su información, la forma de explicarnos el mundo, sus intenciones. Es como si, por el hecho de usar un ordenador, en vez de una máquina de escribir, la noticia fuera más auténtica. Sería un error, fundamentado en una serie de convenciones históricas.