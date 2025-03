El folklore de Tanxugueiras, danza y mucho teatro en el último 'finde' de marzo en Mallorca

Llega el último fin de semana de marzo con una ajetreada oferta de planes de ocio en Mallorca. A los conciertos de base folklórica y de raíz tradicional de Tanxugueiras y Pitxorines se suman varios tributos, estrenos teatrales como Desbarats y un festival de danza en el Teatre Principal d'Inca, y muchos más.

Como no puede ser de otra manera, la música es la gran protagonista del 'finde' y arrancamos con el concierto de Tanxugueiras en Es Gremi de Palma. El trío formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro ha redefinido la música de raíz, fusionando la tradición milenaria con ritmos urbanos y electrónicos en un espectáculo lleno de energía y empoderamiento.

Es Gremi también recibe la visita a modo de despedida de Noiseast, que tras 20 años ofrecen su concierto final acompañados de las leyendas locales Flying Dog y Delikatessen. Presentarán su último disco, marcando el cierre definitivo de su historia con la fuerza y la intensidad que siempre les han definido sobre el escenario.

Por otro lado, el Auditori d'Alcúdia acoge el concierto de Pitxorines, la banda isleña que repasa el folk mallorquín y que con su primer álbum, Un so qui no es gasta (2024), han recibido el reconocimiento de crítica y público, ganando el premio a Millor Dico de Folk en los Enderrock de la música balear 2024. Repasan con un directo lleno de energía y emoción, revisitan el cancionero popular con una mirada innovadora.

Mientras, el Auditòrium de Palma acogerá el esplendoroso concierto del Réquiem de Mozart de la mano del Orfeó Balear y la Orquesta Sinfónica Europea. Con cuatro grandes solistas y bajo la batuta de Daniel Mulet, será una gran ocasión para disfrutar de una de las grandes obras de la historia de la música.

El Teatre de Manacor, por su parte, recibe la visita de Óscar Navarro, compositor nominado en los Premios Goya, quien ofrece un concierto monográfico y dirigir a la banda municipal para repasar su extenso repertorio para banda y orquesta.

El Teatre del Mar se abre al jazz de la mano de S'Arrual Jazz Mort con un concierto de esta formación creada hace más de 30 años y que han preparado una actuación antológica para repasar los mejores momentos de estas tres décadas sobre los escenarios.

El Teatre d'Artà, por su parte, se abren a una noche musical de la mano Un Montón de Artistas con Nits de Broadway, un repaso a por los mejores temas del teatro musical de Broadway. Un concierto donde dos actores y cantantes a través de un hilo conductor y con música en directo repasan los mejores temas de los más conocidos musicales a nivel mundial.

Y desde La Movida ofrecen una doble ocasión para disfrutar de bandas tributo. Por un lado, la de Burning con No Mires Atrás, repasando lo mejor de la banda española de Rock madrileña de los 70 y 80, que fusionaba Rock and Roll, Punk y Rhythm and Blues, con una gran influencia en la escena musical española. Y la otra opción es Hombres G con la banda tributo Suéltate el pelo que repasará a su vez lo mejor de la mítica banda española.

El Auditòrium de Palma recibe también la visita de la joven Compañía Nacho Duato, que nace con la noble misión de enriquecer la oferta de danza en España y que recalan en Palma con una triple ocasión: Jardí Tancat, Duende y Cantus.

Mientras, en el Teatre Principal d'Inca, es el festival Dies de Dansa lo que hará moverse a toca la localidad con varias obras que pueblan todo el fin de semana con la tercera edición de este certamen breve, pero intenso. Joan Miquel Oliver y Belén Martí, Inés Boza o Catzoval, son algunos de los nombres que pasarán por Inca.

El Trui Teatre tampoco se queda atrás con su propuesta. Nada menos que Luis Zahera recala en el escenario de Palma con Chungo, un repaso que abarca desde sus inicios como actor hasta su actual éxito, su infancia en su Compostela natal, su familia y un sinfín de historias y anécdotas que transportarán al público al surrealismo que Luis afronta cada mañana al despertarse.

Fin de semana villalonguiano con el estreno de Desbarats, una obra escrita por el autor mallorquín y no pensada para el teatro que llega en un formato nuevo y actual de la mano de Marc Rosich, que adapta, y Rafel Dura, que dirige, con un reparto de lujo en el que destacan Miquel Àngel Torrens, Caterina Alorda y Aina Frau, entre otros.

Arte

Otra opción más artística es la conferencia que la dibujante y autora Ana Oncina imparte en CaixaForum Palma dentro del ciclo Encuentros con..., en el que repasará algunas de sus obras más importantes como Croqueta y Empanadilla (de 2014) que le valió el reconocimiento.

La cartelera expositiva no se queda atrás con la programación actual de Es Baluard, donde cohabitan las muestras de Jessica Stockholder (Puntos cardinales), José Fiol (The Green Fog), Eugenio Dittborn (Pinturas aeropostales) y la colectiva Nachleben, que incluye obras de varios autores.

Otros espacios de Ciutat también como el Casal Solleric, que incluye la importante muestra Peter Halley en España, que se produce junto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. A su vez, la Fundación Juan March José María Yturralde.

Feria

La Fira del Ram aterriza en el recinto de Son Fusteret con sus decenas de atracciones y ofertas de gastronomía que aseguran la diversión para toda la familia.