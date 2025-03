«Un laberinto emocional del día a día», el debut de Talleres Molina

Talleres Molina hubiera encajado en la banda sonora de Uno de los nuestros (1990), ese cínico retrato del crimen organizado firmado por Martin Scorsese. Un relato lleno de lirismo, violencia y crueldad que es una mirada descarnada a las peligrosas aceras de la infancia neoyorquina de su director, en el que brillan las caracterizaciones de Ray Liotta, Robert De Niro y ese Joe Pesci que, fiel a su genialidad, improvisó la mítica escena del ‘gracioso, ¿por qué?, ¿qué tengo yo de gracioso?’. Entre los riffs posmodernos de los Stones y el soul sedoso de The Shangri-Las, Talleres Molina se habría hecho un hueco, seguro. Quizá en la escena final, cuando un Ray Liotta en pantuflas, batín y la mirada perdida sostiene un plato de espaguetis, y la cámara se aleja progresivamente mostrando la anodina urbanización en la que ha dado con sus huesos por cortesía del programa de protección de testigos.

Allegro Ma Non Troppo es el primer larga duración de este power trío con base en Palma encabezado por Julio Molina. Un trabajo que convoca con madura sinceridad diferentes episodios de la vida en los que no cuesta reconocerse. Ecos de una espídica juventud, amor, desamor y el resto de derivas sobre el desencanto y el frenesí. Un disco honesto, sobrio y sencillo, tan frágil como contundente, que debería empujarnos a disfrutar al máximo el presente. Y es que, aunque está atravesado por cierta amargura, acaba deslizando una mirada luminosa y positiva. La voz de Molina tiene más poso que nunca, a ella se aferra su narrativa rutera, sus historias de redención, de hombres renacidos con la esperanza de ver un nuevo amanecer. Podría sonar simple, incluso algo inocente en un contexto mundial que está pagando caro su exceso de cinismo, pero la autenticidad que impregnan sus canciones es tan corpórea como tangible y abrazable.

Publicado el pasado 13 de marzo, el aún flameante Allegro Ma Non Troppo se enmarca en esa tierra de nadie donde confluyen pop, electrónica y rock. Sus canciones carecen de sentido comercial y arrojan un tremendo equilibrio entre el crescendo y el estribillo. Por el momento carecen de fecha de presentación en Mallorca, pero el trío mallorquín ya ha cerrado tres fechas en la Península: Madrid (4 de abril, sala Siroco), Bilbao (25 de abril, sala Azkena) y Torrelavega (26 de abril, sala New Moon).

Barrio

En palabras de Molina, «Talleres Molina somos un grupo pequeño, con voluntad obrera, podríamos ser tres señores de tu barrio que regentan una carnicería o un colmado, pero no, hemos abierto un taller, un taller musical donde se construyen canciones que van directas a la boca del estómago. Salimos al escenario a darlo todo y nuestras canciones son cohetes sonoros que recorren con honestidad laberintos emocionales simples, del día a día y sin dramatismos», responde Molina cuando le animo a ‘vender su libro’.

Allegro Ma Non Troppo no sólo es su primer disco, «probablemente también será el último, por eso su punto de partida es la urgencia y la sencillez», agrega. Y no exagera, sus doce cortes a duras penas superan los tres minutos. «Renunciamos a grandilocuencias o alardes técnicos innecesarios, en nuestras canciones los estribillos mandan, estamos orgullosos de que en el disco no haya ni un solo ‘solo’ de guitarra, nos parece que son una ordinariez. Lo mismo pasa con las letras, no estamos interesados en hacer discursos profundos ni enigmáticos, o cargados de mensajes crípticos y reflexivos, para eso ya hay otras bandas».