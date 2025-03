El festival En Altres Paraules celebra el 50 aniversario de ‘Te deix, amor’, de Carme Riera

La Fundació ‘la Caixa’ impulsa por segundo año consecutivo el festival En Altres Paraules, un programa que impulsa la entidad junto a la productora cultural La Sullivan y que tiene la palabra como eje vertebrador de diferentes disciplinas artísticas. Así, CaixaForum Palma acogerá del 12 al 25 de mayo «voces de referencia del panorama literario nacional e internacional». La iniciativa, que tiene vocación de ser «multiformato y transgeneracional», incluirá conferencias, diálogos, conciertos y espectáculos, así como encuentros poéticos y talleres familiares.

Los diálogos literarios arrancarán el 13 de mayo con una conversación entre Leila Guerrero y Pol Guasch. La periodista y autora de títulos como La llamada charlará con el ganador del Premi Anagrama por Napalm al cor sobre sus trabajos, de no ficción y de ficción, respectivamente, para indagar en «los rastros de otras escrituras, pero también de canciones, películas y miradas». El segundo y último diálogo con la literatura será el 20 de mayo. Bajo el título de Per què escriure si el normal és llegir, con Carme Riera y Gemma Ruiz. En esta sesión, el festival rendirá homenaje a Te deix, amor, la mar com a penyora (Edicions 62), una obra de culto que se publicó hace ya 50 años.

De hecho, con este título se dio a conocer la mallorquina, que luego consolidaría su carrera con otros textos y reconocimientos. Pasados todos estos años y con más de una decena de libros publicados, Riera se pregunta lo mismo que, en su momento, se preguntó el poeta Jaime Gil de Biedma: «Per què escriure si allò normal és llegir?». Y lo hará junto con la conocida periodista y escritora Gemma Ruiz, autora de Les nostres mares (Proa), que le valió el Sant Jordi.

Espectáculos

Sin embargo, más allá de estos encuentros literarios, En Altres Paraules incluirá propuestas de otras disciplinas, como es el caso del espectáculo Medea, de Séneca, en una versión traducida y dirigida por Francesc Cerro-Ferran e interpretada por Belén Fabra y Josep Julien. Asimismo, el 17 de mayo se apostará por la presencia de las palabras en las artes escénicas con Una conversa impossible, que tendrá como protagonistas a Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Jaume Fuster, Teresa Pascual, Carles Rebassa y Martí Sales.

Por otra parte, bajo el paraguas del ciclo Temporada musical, el día 14 la voz de Rosemary Standley, arropada por un trío del Ensemble Contraste, presentará Au clair de lune. La programación se extenderá también a los viernes con un encuentro entre literatura y música, que explorará los ritmos de los textos y cómo resuenan las lecturas. Así, Horabaixes poètics unirá personalidades de la escritura y de la composición musical, como Nacho Vegas, Hans Laguna, Eduard Escoffet y Miquel Serra. Vegas y Laguna protagonizarán La primera persona el día 16; mientras que Escoffet y Serra harán lo propio el día 23 con la propuesta titulada Els rastres.

Finalmente, la literatura infantil y juvenil tendrá su espacio los sábados y domingos, cuando el centro habilitará un espacio familiar para consultar libros, juegos y materiales. Además, el 17 y 25 los ilustradores Robert Campillo y Nívola Uyá dinamizarán las sesiones, respectivamente. Para los más pequeños, el festival incluirá los talleres-espectáculo Definicions ambulants, Poques paraules boges y Xiuxiueig literari.