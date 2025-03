Jonathan López-Vera desromantiza la historia de los samuráis en Palma

Jonathan López-Vera (Barcelona, 1977) pertenece a la generación que creció con la serie ochentera Shogun –de la que el año pasado se estrenó con éxito un remake canadiense–, que a sus 13 años le causó tal impresión que le llevó a querer adentrarse en el romantizado mundo de los samuráis. Y, en consecuencia, empezó su obsesión con la cultura nipona. «Desde pequeño ya me gustaba la historia y si a eso le sumas la pasión por Japón, resultaba lógico que terminaría especializándome en historia japonesa», recuerda el autor, divulgador y profesor, que este fin de semana protagoniza una doble cita en Palma: el viernes a las 18.00 horas presenta Història dels samurais (Anem Editors) en la Biblioteca de Cultura Artesana, y, al día siguiente, al mediodía, impartirá la charla Bushid, la invenció del mite samurai, también en el Centre Cultural La Misericòrdia. Ambas actividades forman parte de la tercera edición del Festival de Manga i Anime en Català, cuyo programa se alargará hasta el próximo 11 de abril.

Los samuráis, explica López-Vera, son guerreros que existieron durante mil años y que gobernaron Japón durante siete siglos, desde finales del siglo XII hasta finales del XIX. «Pertenecían a la clase dominante y se encargaban de gobernar. Y es que, aunque hubiera un emperador, este era una figura más simbólica e incluso religiosa, pero políticamente quien mandaba era el shogun, el título que ostentaba el jefe de los samuráis», matiza.

Sobre ellos trata Història dels samurais, libro que publicó en 2016 bajo el sello asturiano Satori, especializado en literatura y cultura japonesas, y que en 2021 recuperó Alianza. También hizo el salto al mercado americano con Tuttle Publishing e incluso había interés en publicarlo en ruso. Fue entonces cuando el autor se dio cuenta de que era imperativo que se pudiera leer en catalán, algo que finalmente se materializó el pasado mes de septiembre con la casa andorrana Anem Edicions. «A menudo parece que en catalán solo se pueden publicar temáticas relacionadas con Catalunya. Nada más lejos de la realidad: igual que puedes leer o ver un pistolero del oeste en castellano, también lo puedes hacer en catalán, porque está igualmente fuera de lugar, muy lejano», lamenta.

Por otra parte, el sábado charlará sobre la invención del mito del bushido y «cómo este mito del honor del samurái, tan famoso por las películas, en realidad responde a una romantización, porque se inventó hacia finales de la época de los samuráis y respondía a unas intenciones políticas». «Cuando explico la verdadera historia, la gente siempre me dice que le he destrozado ese mito que tenían, algo muy bonito, pero es que nuestro trabajo como historiadores es así. Cuando llegas a un tema que te interesa y te pones a investigar, a veces te das cuenta de que había una parte mitificada. Si se trata de ficción todo vale, no pasa nada si no es históricamente fiel, pero sí tiene que serlo cuando se trata, por ejemplo, de un documental de historia. El registro es clave», apunta.

En este sentido, López-Vera se queja de que «cuesta cambiar la idea preconcebida» cuando se trata del «público general». «A veces, por mucho que presentes documentos que prueban lo que dices, a la gente le cuesta confiar en ti porque durante toda la vida habían creído que era de otra manera y les cuesta cambiar de mentalidad. Eso no ocurre, por supuesto, en ámbitos académicos, donde presentas los documentos y no tienes que lucharlo, no se te discute tanto», cuenta. «Tengo la sensación de que como la historia está al alcance de cualquiera, todo el mundo parece legitimado para discutirte. Y eso ocurre, en general, con las humanidades, donde todo es más opinable. La cuestión es que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Mi opinión en física, por ejemplo, no tiene ningún peso. Pero sí en lo que refiere a historia japonesa», concluye.