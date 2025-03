El secretario de la AAVIB falseó su currículo para optar a ser jurado de un concurso del Solleric

Álex Ceball, secretario general y portavoz de la Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB), no sólo publicó que había recibido un «reconocimiento gigantesco» del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, que suponía un «antes y un después en su carrera», agradeciendo por redes al director y al conservador del museo, quienes poco después afirmaron desconocer su obra. En el documento que recoge su trayectoria, al que ha tenido acceso Ultima Hora y que el artista presentó para formar parte de la Convocatoria Oberta de Projectes del Casal Solleric (COP), junto a la «supuesta» distinción del Thyssen aparece un premio «al mejor reportaje del año 2017 por la Asociación Nacional de Prensa de Chile». Se trata del currículo con el que Ceball aspiraba a optar de jurado en una convocatoria en función del cargo que ostenta en la AAVIB.

Lo que Ceball obtuvo en realidad es un premio MAGs, auspiciado por la imprenta A Impresiones. Un reconocimiento acotado a la categoría de revistas que entregaba la Asociación Nacional de la Prensa. Ceball lo obtuvo en una categoría concreta y no, como afirma, en la de mejor reportaje, que en el 2017 fue a parar a Cerros de Fuego, firmado por los periodistas Nicolás Alonso, Natalia Correa y Carolina Sánchez. «En el 2017 también obtuvo un premio al mejor reportaje en Estilo de Vida Natalia Ramos», señala el periodista Juan Pablo Sallaberry, quien obtuvo un MAGs en la edición del 2016.

El presidente de la AAVIB se llevó el galardón en la categoría de reportaje publicado en medios regionales. No es, pues, un reconocimiento al mejor reportaje publicado por un medio chileno. El éxodo haitiano en Chile fue escrito por Ceball y dirigido por Humberto Merino con la participación del fotógrafo Jerónimo Berg-Costa, según se afirma en la revista digital Enfoques, donde fue publicado dicho reportaje. El fotógrafo Pablo Valenzuela, que obtuvo el mismo premio que Ceball y en el mismo año, pero en una categoría distinta e igualmente destinada a premios regionales, destaca que «ha pasado tanto tiempo que no recuerdo bien el contexto del concurso, pienso que se trataba de algo más interno de la revista, a la que estoy agradecido, pero no es un premio nacional. Era algo menos importante», afirma sobre el galardón que comparte con Ceball. Otros ganadores en diferentes ediciones, que prefieren mantenerse en el anonimato, coinciden en calificar el reconocimiento como «un premio menor que cuenta con muchísimas categorías».

No es la primera vez que Ceball afirma, en versiones más o menos extendidas de su currículum, haber recibido dicho galardón. Así lo hizo constar en la documentación de su primera candidatura a la AAVIB a la que ha tenido acceso este diario. En un pequeño relato de sus logros, afirmó haber recibido el premio «al mejor reportaje chileno de 2017», obviando la dimensión real de lo obtenido.

Cabe destacar que en el perfil biográfico de Ceball en el diario El día, en el que el secretario general de la AAVIB publicó tres artículos de opinión, dicho reconocimiento va de la mano de otro. Pese a aparecer como Alexis Ceballos, el texto va acompañado de una imagen que permite identificar al representante de la asociación de artistas de las Islas.

En concreto, se afirma que el autor de dichos artículos recibió un premio MAGs y que fue finalista del Ortega y Gasset, que otorga el periódico El País, algo que es imposible, ya que según ha podido saber este periódico, los finalistas no se hacen nunca públicos. El premio es uno de los más importantes que se otorgan en España en el ámbito periodístico, y lo recibieron autores como Alma Guillermoprieto o Martín Caparrós.