Tots Sants ultima su vuelta en 2025 con un ‘fichaje de lujo’: la voz de Pep Àlvarez

Hay años predestinados a la eternidad y 1992 fue uno de ellos: Los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sudáfrica derogaba las leyes de discriminación racial, Bill Clinton acababa con una década de hegemonía republicana, Sharon Stone se marcaba el cruce de piernas más sofocante de la historia del cine y un misil de Ronald Koeman colocaba en las vitrinas del F.C. Barcelona su primera Copa de Europa. En lo musical, el grunge tomaba las calles llenándolas de nihilismo y camisas a cuadros.

Mientras tanto, aquí en Mallorca, Tots Sants ponía en circulación Ja m’ho temia, un álbum repleto de canciones de naturaleza sensible, crítica e insatisfecha. Los de Manacor reventaron las neuronas a una audiencia que salía afónica de sus conciertos. Su historia de decibelios y poesía tocó a su fin en 1999. Años más tarde protagonizaron un concierto de reunión que presagiaba un regreso por todo lo alto, aunque la muerte de su cantante Xavier Ramis truncó la posibilidad. Pero, como escribió Nietzsche, ‘lo que no te mata te hace más fuerte’, y este 2025 les devolverá a los escenarios reforzados con la voz de Pep Àlvarez (Anegats).

Fuerza

El punk rock funky del grupo Tots Sants regresa al ruedo. Con sus latidos furibundos de guitarra y la promesa de no haber perdido ni un ápice de la fuerza que les caracterizaba. Dato importante. Porque hay regresos y regresos. Están los que llegan con un repertorio que flojea más que una reposición de La casa de la pradera y están los generosos y entusiastas que satisfacen a los fans. Y Tots Sants no ha sobrevivido al apocalipsis para abonarse a las medias tintas, el quinteto llega con unas ganas feroces de compartir sus riffs corpulentos y una lírica que se expresa tan vigente como antaño.

«De momento estamos ensayando mucho, creo que podemos aportar cosas dentro de este panorama musical que ha evolucionado tanto. Sobre todo honestidad», apunta Jaume Estelrich, quien junto a Aurelio Pérez, Àlex Vadell y Marcos Gil integran la formación original de Tots Sants, que llega reforzada con un fichaje de lujo. «Pep Àlvarez nos ha sorprendido, en los primeros ensayos alucinamos porque tiene un registro muy amplio que encaja muy bien en las canciones. Canta con su propia identidad, no es un imitador».

La incorporación del líder de Anegats fue fruto, como tantas otras cosas excepcionales de la vida, de la casualidad. «Un día salíamos de ensayar y entraban Anegats, sabíamos que Pep era fan de Tots Sants y aprovechamos para pedirle que tocara con nosotros en el Pollença Rock y accedió. Lo curioso llegó cuando le preguntamos qué canción quería tocar y dijo ‘me es igual, me las sé todas’». Tras la experiencia le propusieron entrar definitivamente en el grupo. Confiesa Estelrich que «Pep nos ha sorprendido, es un orgullo poder contar con él, los ensayos salen rodados… y tiene una humildad y personalidad muy especial».

Le preguntamos al guitarra de Tots Sants si considera que su propuesta ha envejecido bien. «Creo que, en general, a los que les gusta el rock les continuará gustando nuestra música. Lo que mejor ha envejecido han sido las letras, que tienen un mensaje sepervigente».

A corto plazo, los planes de la banda pasan por «ensayar el repertorio», luego sopesarán el lanzamiento de nuevo material, «sea canción a canción o en formato disco, eso aún no lo hemos decidido». Sí tienen claro, en cambio, su voluntad de «dar continuidad a nuestro estilo, aunque queremos encontrar un punto intermedio en el que todos nos encontremos a gusto. Eso sí, no nos apuntaremos a las últimas modas», advierte. Comenta Estelrich que, por el momento, «aún no tenemos fechas cerradas, estamos en ello, la idea es tocar en Mallorca y el resto de las Balears», concluye.