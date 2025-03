Despistaos, C Turtle y The Ripples se suman al cartel de las Mallorca Live Nights

El festival de otoño-invierno del Mallorca Live Festival, las Mallorca Live Nights, anunciaron su cartel completo al que suman a la conocida banda Despistaos, famosos por ser los autores de la sintonía de la introducción de la serie Física o Química. A su vez, también llegan las primeras jornadas profesionales, las MLNights Pro, a Es Baluard Museu d’Art Contemporani.

Estas últimas serán el día 2 de mayo y reunirán a profesionales del sector musical de dentro y fuera de las islas para tratar diferentes temas relacionados con el sector, la salud de salas de conciertos en Mallorca y resto de las Islas, así como el presente y futuro de la escena musical de las bandas locales.

El mismo día, y en el mismo sitio, la jornada continuará con música en directo a cargo del talento joven internacional y balear de la mano de C Turtle (que también estarán en el Mallorca Live Festival); The Mirror Three, de Formentera; The Ripples, primer grupo mallorquín en grabar en Abbey Road; y Aina Losange, referente de la escena musical de la Isla tras más de 15 años.

Al día siguiente, el Teatre de Lloseta recibe a Despistaos en las Mallorca Live Nights para presentar sus nuevos temas así como algunos de sus hits más conocidos como Cada dos minutos o Gracias. La guitarrista menorquina Maria Florit será quien abra la velada. Despistaos se suma a nombres como Israel B, La Habitación Roja o Mastodonte (19 de abril en el Principal de Palma).