‘Cinco días con Lara’: un «emotivo» paseo por la vida y la obra de la actriz

Las experiencias vitales son las que marcan el devenir de las personas; con mayor o menor intensidad, altos y bajos, claroscuros con los que la mayoría se puede identificar; eso sí, no todas las vidas dan para hacer una película. No es el caso de la actriz mallorquina Lara Martorell (Palma, 1987), que este 2025 no está dejando de trabajar y ahora anuncia Cinco días con Lara, un filme documental que ofrecerá un «emotivo» paseo por su vida y su obra.

La intérprete no puede mostrarse más emocionada: «Estoy muy contenta y todavía lo estoy asimilando, no es fácil abrirse en canal y contar tu historia, y en mi caso es una historia que sorprenderá a muchos». Detrás de esta propuesta está la productora The Other Side Films, que ha trabajado con cineastas como, entre otros, Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova, Félix Sabroso o Vicente Aranda.

En los últimos años, Lara Martorell ha logrado consolidarse como actriz con grandes proyectos, series como Veneno, de Los Javis y Atresmedia Player; Sicília Sense Morts, de IB3 Televisió y Nova Producciones; grandes bazas de Netflix como Machos Alfa; cortometraje Anecoica, que le ha reportado reconocimientos a nivel internacional, y más recientemente Angie, corto que protagoniza y en el que comparte cartel con el doblemente nominado al Goya Luis Bermejo –su estreno está pendiente y recorrerá el circuito de festivales–. Ahora, en Cinco días con Lara, no tendrá que interpretar un papel, será ella misma «y la historia de mi vida, nunca pensé que me fuera a abrir en canal de esta manera ante una cámara, será muy fuerte y emocionante», confiesa Martorell.

La mallorquina ya tenía un proyecto en mente en el que contar su relato vital, Como una flor, que ha aparcado para apostar por Cinco días con Lara, una visión «más realista y natural» de sus vivencias, en un momento en el que el género documental está viviendo uno de sus momentos más dulces. «Cuando me llamaron desde The Other Side Films, lo que ellos querían es que se conozca mi historia desde el punto de vista del nacimiento de una estrella, la historia de una persona con muchísimas dificultades, en un entorno familiar muy hostil y con acontecimientos como el bullying y ciertas situaciones que no he contado nunca, va a ser desgarrador, el público se va a sorprender, no se van a poder creer todas las cosas por las que he pasado», sostiene.

En este sentido, Cinco días con Lara se articulará a través de confesiones «en un entorno de aventuras y rural, algo así como una especie de Planeta Calleja», avanza la intérprete. Un ejercicio de introspección en el que Martorell tendrá que revisitar «episodios bastante duros de mi vida, que mucha gente, incluso muy cercana, no conoce; será algo muy humano, muy cercano, por fin la gente me va a poder conocer de verdad, una Lara real, no la de las pantallas».

¿Cómo se está preparando para una aventura audiovisual de esta magnitud? «La verdad es que es algo que necesitaba hacer desde hace mucho tiempo, siento que, de alguna manera, ganar y perdonar ciertas cosas me ayuda, es una manera de reconciliarme conmigo misma, pero sobre todo me voy a perdonar a mí, por haberme permitido no saber reaccionar y dejar que se me hiciera daño de manera tan continuada, será un documental que irá desde abajo hacia arriba, de un resurgir con fuerza, un viaje de conciliación, de sanación», confiesa.

De momento, Lara Martorell no quiere desvelar más detalles de Cinco días con Lara, y tiene «muchísimas ganas» de arrancar con el rodaje, previsiblemente se iniciará en el mes de mayo y tendrá lugar en Asturias. De hecho, la actriz reside actualmente allí, donde «por fin he logrado la paz interior que tanto anhelaba», concluye.