Estupor e indignación en el mundo del arte por el caso de Álex Ceball y el Thyssen

Indignación generalizada en el mundo del arte de la Isla y en las entidades que lo componen. Ayer este periódico adelantó, en exclusiva, el falseamiento realizado por el presidente de la AAVIB, Álex Ceball, al atribuirse un presunto «reconocimiento» que le habría otorgado el museo Thyssen-Bornemisza. Dicho reconocimiento, anunciado por Ceball en redes y en una nota de prensa remitida a medios de comunicación en la que se adjuntaba una foto suya en los jardines del museo, fue desmentido por el propio Guillermo Solana, director de la pinacoteca madrileña, quien aseguró «no conocer de nada a Ceball» ni su obra.

En la Isla, las entidades del mundo del arte han puesto el grito en el cielo al considerar que lo sucedido perjudica la imagen de la AAVIB, asociación que en el pasado fue importante, pero está desacreditada hace tiempo. Ayer mismo, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) remitió un comunicado en el que «manifestaban su estupor», y señalaban que el caso de Ceball supone una infracción «flagrante de los principios esenciales que deben regir la práctica profesional». En el mismo comunicado, señalaban que lo sucedido perjudica la imagen de una entidad como la AAVIB, sumida en una «crisis de reputación», además de suponer una presunta «praxis fraudulenta». El IAC reclamaba también a las instituciones públicas que «no amparen dichas conductas», a la vez que manifestaban la necesidad de renovación de la AAVIB.

Deficiencias

La presidenta de la Associació Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears (ACCAIB), Magdalena Aguiló, consideró que la entidad presidida por Ceball «carece de artistas representativos, y los que estaban han abandonado la asociación», y señala la delicada situación derivada de la acción fraudulenta de Ceball, ya que «la AAVIB continúa siendo, sobre papel, la entidad legal que tiene un papel consultivo en determinados foros públicos». Respecto a las dinámicas actuales, considera que han estado marcadas por «mucha publicidad gratuita», y destaca como deficiencias que no se pida un currículum. «Si es una entidad de artistas, hay que demostrar que se es uno. Nosotros no dejamos que cualquiera se asocie, examinamos los CV. Somos una asociación de profesionales», explica, y añade que «es más necesario que nunca tener una asociación de artistas potente y representativa».

El presidente de Art Palma, asociación de galeristas de arte contemporáneo, Fran Reus, incide en que el problema de la AAVIB «es que los artistas más destacados no quieren estar en la asociación, y eso por algo será. Es como si ninguna galería quisiera estar en nuestra entidad, tendríamos que pensar qué es lo que pasa». Reus también incide en la gravedad que supone «que una persona tan cuestionada ostente la secretaría de una entidad que pretende hacer de interlocutor con instituciones».

«Más que arte tramático (en referencia a la técnica inventada por Ceball), lo tramático es que no haya dimitido ya. Es un fraude. Dentro de la entidad se registraron quejas y denuncias por continuas irregularidades», señala un exmiembro de la AAVIB, a la vez que remite a los logros pasados de la entidad, previos a la llegada de Ceball, como el FrauJove, que supuso una queja lúdica, en forma de galardón, en contra de las políticas culturales que llevaba a cabo la consejería de juventud y que incumplían las buenas prácticas. «Desde que está Ceball lo único que hacen son comunicados en los que lamentan que se agredan obras de arte en cualquier museo o se ponen a disposición para encontrar obras de arte perdidas, como si en lugar de asociación de artistas fuese de detectives», señalan estas fuentes que esperan que «ahora que se le cayó la careta dimita, pero no lo creemos. Si no lo hizo cuando firmaron en contra de su gestión más de 200 personas del mundo del arte, no lo hará ahora», se lamentan.

Comunicado

Ceball emitió un comunicado en redes donde desautoriza al Thyssen y reafirma que su texto sobre tramatismo «fue solicitado» por el museo. A su vez, se autocalifica de artista «independiente y autónomo», alejado de subvenciones, que no entiende cómo puede generar «tantos ataques personales en su contra», pese a ser secretario general de una asociación cuyo funcionamiento está sujeto a la opinión pública.