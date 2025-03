Alex Llovet: «A los poderes fácticos no les interesa que la gente sepa leer las imágenes»

En un mundo saturado de imágenes y bombardeos visuales, Alex Llovet (Barcelona, 1974) lamenta que, paradójicamente, en España no sabemos leer imágenes. Prueba de ello es que el fotógrafo decidiera fundar su propio sello especializado en fotolibros: Ediciones Posibles. Más que una decisión motivada por un afán empresarial, el catalán reconoce que respondía a una «pulsión romántica».

Y así fue como hace siete años nació una de las pocas editoriales que se dedican a este género que, como admite Llovet, «se pueden contar con las dos manos». «Francia, Inglaterra o Estados Unidos nos llevan bastante ventaja respecto al nivel de cultura visual, algo que ya está implementado en los colegios, donde se enseña a leer una imagen e incluso en la biblioteca de un pueblecito hay fotolibros. En España somos pocos los enamorados de este formato», compara.

De hecho, el artista explica que optó por montar su propia editorial porque, por un lado, llevaba dos libros autoeditados y topó con la «barrera de la distribución», pues «al ser autoeditados me costaba acceder a ferias o a librerías». Y, por otra, «me crecían las ganas y la voluntad de publicar los trabajos de otros autores interesantes». Desde entonces, el sello ha editado una treintena de títulos y recibido distintos reconocimientos.

Sobre la falta de cultura visual, Llovet explica que tiene una «teoría diabólica»: «Creo que a los poderes fácticos, tanto políticos como económicos, no les interesa que sepamos leer imágenes. Un buen ejemplo de ello es el anuncio de Coca-Cola de los años treinta y cuarenta, en el que aparecen un chico y una chica con el refresco en medio, que es un claro símbolo fálico. Ochenta años después ese mismo anuncio sigue ahí y la gente no es capaz de ver aquello. No, no les interesa que sepamos descifrar códigos. Tengo una hija de 12 y otra de 16 y doy fe que en la escuela no les han enseñado a leer una imagen o una sucesión de ellas, que es más complejo», denuncia.

«Se comunican con imágenes, a través de redes sociales o mensajes, pero desde una visión simplista. Muchos de los alumnos que vienen a los talleres me enseñan una imagen suya y me explican qué es para ellos. Pero es que lo primero, cuando nos enfrentamos a una imagen es leer toda la información, qué pasa en el fondo, qué elementos están enfocados o no, qué hay en el primer plano, cómo es la composición, etcétera. Pero nadie se fija en esos detalles, se fija en lo obvio y evidente», razona.

Este fin de semana, Llovet impartirá un taller de introducción al fotolibro y la narrativa visual en Call Vermell, el espacio que gestiona la cineasta Antonina Obrador en Felanitx. El taller se llevará a cabo este sábado y domingo y tendrá una duración de ocho horas. Todavía hay algunas plazas disponibles para participar y los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico hola@callvermell.com.

El planteamiento, detalla, consiste en partir de una idea más teórica para, a continuación, ahondar en la práctica mediante la visualización de ejemplos. «La idea es que los participantes salgan con una idea más concreta de lo que es el fotolibro, de sus posibilidades expresivas, de las limitaciones que tiene como cualquier otro formato, así como explorar las estrategias de la narrativa visual. En definitiva, abordaremos las distintas herramientas alrededor del formato para desarrollar una historia», aclara.

¿Y cómo es una buena fotografía? Para Llovet, la santa trinidad de la buena imagen se centra en tres aspectos que quedan recogidos en la sigla REC (grabar): Registro, en referencia a que una imagen no tiene que acabar en sí misma, sino ser una puerta de entrada a algo más. La buena imagen es aquella que recuerdas, que se te queda grabada. La segunda es Evocación, porque si no evoca no interesa, necesito que la imagen me lleve a otro lugar. Y, finalmente, el Concepto: una buena imagen debe responder a un buen concepto. Detrás de la voluntad autoral tiene que explicar algo a nivel conceptual, que no se quede en la simple anécdota», explica.

Una filosofía que pone en práctica, como no puede ser de otra manera, en sus fotolibros. El próximo, avanza, se titulará Horizons y está ambientado en Cornwall, localidad inglesa y tierra natal de su familia política. «Sin darme cuenta he estado mucho tiempo fotografiando la relación de la gente con el mar y, sobre todo, con el horizonte. Es una zona interesante porque no solo habla de cómo nos relacionamos con el límite físico y espiritual; la tierra, el mar y el cielo, sino que puede ser una mirada hacia dentro y hacia fuera».