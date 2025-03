Diana de la Cuadra: «Con los medios necesarios, la diferencia entre lo que somos y lo que puede ser el ICIB es enorme»

Tras un año al frente del Institut d’Indústries Culturales de les Illes Balears, su directora, Diana de la Cuadra (Calvià, 1978) dice estar «tan motivada como el primer día». La productora de cine, con amplia experiencia en el sector audiovisual, tomó el relevo de Cristina Llambías en un ente que había sido más protagonista por las deficiencias y la difícil relación con el sector que por cuestiones más positivas. Desde el primer día, De la Cuadra ha tenido una actitud talante, la comunicación y enormes ganas de trabajar. Este marzo cumple un año de directora y no solo hace un balance positivo, sino que asegura tener todavía mucho margen de mejora.

Un año al frente del ICIB, la primera pregunta es obligada: ¿qué balance hace?

—Muy positivo, sobre todo porque lo que hemos hecho es intentar actualizar todo aquello que no se había podido actualizar desde los inicios. Este primer año ha sido de una intensidad bastante importante porque hemos conseguido sacar las cuatro convocatorias adelante. La gran parte del equipo es joven y está supermotivada y han hecho un trabajo extraordinario de poner al día los expedientes.

¿Qué han estado haciendo?

—Actualizar las bases de las convocatorias, no solo a nivel interno, sino hablando con el sector. Revisamos la actividad subvencional de pe a pa. Lo más bonito es el consenso con los distintos sectores y sentarnos a hablar para ver qué se ajustaba a la realidad y qué no. Luego está sacar no solo las convocatorias bien, sino a tiempo. Nos hemos comprometido a sacar todo antes del 30 junio.

El ICIB ha tenido muchos problemas desde su nacimiento...

—Yo había estado en contacto con el ICIB como usuaria al venir del sector audiovisual que es uno de los principales beneficiarios del ICIB. Nunca estuvo dotado del personal necesario y la actividad nunca fue la adecuada. Estaba infradotado y no podían trabajar bien. De hecho, hasta 2022 (el ICIB se creó en 2019), solo constaba de 3 personas y una era la directora.

¿Qué se encontró al llegar?

—La situación se había intentado resolver con un parche, que es un programa temporal. Además de tres personas había 6 adicionales temporales, que estaban poniendo al día los expedientes de 2019 a 2021. Llegué con mayor dotación, pero de forma provisional. Este año espero la consolidación de un equipo mínimo indispensable.

¿Qué sensación ha recibido por parte del sector cultural?

—He visto a mucha gente con ganas de que les escuchen y de dialogar. Comprensivos con la situación del ICIB y creo que satisfechos porque los resultados son obvios. Hemos finiquitado 2024 con todas las convocatorias retrasadas hasta 2022 y este 2025 lo vamos a dejar limpio y al día.

¿Cuáles son los objetivos que se marca de cara a este año y al futuro del ICIB?

—Hay que reconocer que no hemos podido pensar en el futuro porque hemos debido resolver un histórico muy complejo. Este 2025 llegaremos al presente. Con los medios necesarios el futuro es infinito. El ICIB es uno de los institutos más pequeñitos del estado, pero tenemos hermanos mayores en los que fijarnos para exportar nuestra cultura. Por ejemplo, hemos hablado con el Festival de Málaga para visualizar que existe una industria balear y hemos logrado que hasta 20 profesionales vayan con sus proyectos. Esto es el futuro del ICIB, que se considere la industria cultural por el peso que tiene.

Tras un año tan ajetreado y con tanto trabajo, ¿cuál es su sensación a nivel personal? ¿Se siente motivada?

—Sigo igual de motivada que el primer día. Es un reto fascinante. Hay tanto que hacer... La diferencia entre lo que podemos ser y lo que somos es enorme. La capacidad de mejora es geométrica, no aritmética, y podemos demostrar que podemos hacer cosas maravillosas con lo poquito que tenemos.