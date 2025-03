Patrik Grijalvo y Wolfgang Flad ‘quedan’ en la Galeria Natalia Bento de Alaró

El espacio de Natalia Bento ubicado en Alaró (Carrer Petit, 6) da la bienvenida este próximo viernes 21 de marzo a la primera colaboración artística entre el vasco Patrik Grijalvo y el alemán Wolfgand Flad, que unen sus impulsos creativos en la exposición Nowhere but here.

La muestra explora los límites del espacio, el movimiento y la percepción de los mismos a través de evocadoras obras de ambos artistas. Se trata de una propuesta pensada para invitar al espectador a reflexionar sobre la relación entre lo presente y lo ausente, entre lo material y lo inmaterial. Grijalvo y Flad no se conocen y no han trabajado juntos anteriormente. Todo nace de la propia intuición de Bento, que sí ha tratado con cada uno por separado y ha sido suya la invitación para que dialoguen a través de sus respectivos discursos expresivos. Además, se trata de enfoques muy diferentes, pero ambos comparten una exploración común de la abstracción y de la geometría como formas de expresar la experiencia humana y la interacción con el entorno. Grijalvo vive y trabajo en Bilbao. Está licenciado en Bellas Artes por laUniversidad del País Vasco(UPV) donde se especializó en imagen audiovisual y fotografía. A su vez, ha participado de la mano de la galería Víctor Lope, la cual le representa, en Volta, Kunst Rai Art Amsterdam, Art Kalrsuhe y la London Art Fair. Su trabajo se basa en la exploración del espacio a través de la geometría y la abstracción de las formas. Por su parte, Wolfgand Flad nació en Reutlingen, Alemania, en 1974 y se estrena en Mallorca con esta participación. Es un artista de renombre internacional conocido por sus esculturas y trabajos espaciales que exploran las relaciones entre forma, espacio y luz. La inquietud constante hacia la transformación, el movimiento y la interacción de las formas con su entorno es lo que característica a su enfoque artístico que expresa a través de una amplia gama de materiales como el acero, la resina y otros compuestos industriales. La inauguración de la muestra tendrá lugar este viernes 21 de marzo a partir de las 19.00 horas y se podrá visitar hasta el próximo 26 de abril. La entrada es gratuita y el resto de días más allá de la inauguración se podrá visitar la muestra de 17.00 a 2100 horas (de miércoles a viernes) y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. El espacio de Natalia Bento, ubicado en Alaró, tiene como objetivo promover el arte contemporáneo ofreciendo su galería como una plataforma desde la cual los artistas puedan explorar y exponer sus nuevas formas de expresión.Trabaja con artistas nacionales e internacionales, ya sean consolidados como emergentes, con un enfoque de innovación y diálogo cultural.