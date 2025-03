Antonina Canyelles: «Las poetas más brutas somos Dolors Miquel y yo»

Asegura que será el último libro que publique, porque en septiembre ya cumplirá 83 años y la esperanza de vida se acorta, avisa. Pero lo cierto es que Antonina Canyelles (Palma, 1942) sigue siendo una poeta enérgica, combativa y muy irónica y cuesta tomarla en serio cuando hace semejantes afirmaciones. Sea como fuere, el miércoles día 19 presentará su nuevo poemario, Xampú xampany (Lapislàtzuli Editorial), en Quars Llibres, a las 18.30 horas. No será, puntualiza, una presentación de «discursos aburridos», sino una pequeña celebración, con copa de cava incluida y algo de aperitivo, en la que recitarán Laia Malo, Aina Riera y participará su fiel editor, Jon Viñaspre.

Vuelve a la carga dos años después de Bistecs de pantera, está en buena forma...

—Cada dos años saco libro. No sé si estoy tan en forma, teniendo en cuenta que terminé este poemario hace cinco meses y, desde entonces, he sido incapaz de escribir ni un solo verso. Tengo mucho tiempo, me gusta mucho la vida, pero si no tengo nada que decir no escribo... Ahora mismo me siento como si no hubiera escrito nunca. Antes solía escribir de noche, pero Xampú xampany lo he escrito entre la una y las tres del mediodía. Leo y escucho música para estimularme, pero ni así. No me sale ni una línea.

¿Por qué este título?

—Porque sí. Mis títulos nunca tienen mucho que ver con el libro. En este caso, cuando fui a Barcelona invitada por la Institució de les Lletres Catalanes, Jon y yo fuimos a comer a un restaurante que se llamaba así. Me gustó y me lo guardé.

La cabra, que ya aparece en la portada, sí que tiene recorrido en estos poemas.

—En casi todos mis libros sale alguna cabra. La cabra de la portada, con su taza de café, podría ser yo. Es un animal que siempre me ha fascinado. Eso sí, hablo de la cabra salvaje. Cuando veo una en la tele o en un dibujo, no puedo evitarlo, sonrío. Esa mirada desafiante... Hacen lo que quieren, como yo. He visto algunas tirarse de un precipicio y caer sobre sus cuatro patas.

De hecho, en unos versos, la voz poética asegura que, de mayor, querría ser cabra o poeta...

—Es que me hubiera gustado ser una cabra. Puede que en otra vida lo fuera...

El poemario se divide en tres partes: Xampú, Xampany y Xampú xampany.

—Sí, para que no sea tan aburrido y el lector pueda respirar un poco. Pero vaya, siempre escribo igual.

Asegura que se siente muy orgullosa de esta obra, ¿no le pasa siempre con sus libros?

—No siempre ocurre así, no. He disfrutado especialmente de escribir este. Lógicamente me divierto mucho escribiendo, nunca he entendido los escritores que sufren cuando escriben, pero es cierto que en este caso me he divertido más que nunca.

¿Y del resultado, está satisfecha?

—Supongo que sí. Eso lo tendrán que decir los que me leen, aunque es verdad que, en primer lugar, es a mí a quien tienen que gustar... Bueno, no les daría un beso en los morros, pero si no me gustaran no los publicaría.

Aparecen sus temas de siempre: la Iglesia, el machismo y el feminismo, el catalán... ¿Puede que esta vez le dé más caña al machismo? Hay un poema muy contundente que asegura que hay mujeres tan hábilmente maltratadas que incluso son felices...

—Conozco a muchas mujeres maltratadas así, de toda la vida. No es que sus maridos les peguen, pero es que hay muchas maneras de maltratar a alguien.

¿La han maltratado alguna vez?

—No. Y eso que siempre he sido muy contestona. Aunque siempre conseguía lo que quería de mi madre, tenía que tener la última palabra. Nunca nos castigó ni a mí ni a mi hermano. En casa no había castigos, aunque suspendiéramos, ella creía que éramos nosotros los que teníamos que encargarnos.

También confiesa que le gustaría que se incendiara el Vaticano, que ardieran todos sus monstruos.

—Tuve una muy buena alumna que me dijo eso una vez. ¿Sabe que podrían acabar con el hambre en el mundo?

¿Odia la Iglesia?

—No sé si es odio o no, pero los despacharía rapidito, eso sí. No sirven para nada, no ofrecen nada bueno.

¿Tal vez la parte caritativa?

—Formé parte de las primeras promociones en estudiar Treball Social, en 1965. La gente pensaba que éramos misioneras o mujeres de la parroquia, no sabían qué eran los servicios sociales, todo era caridad. Me crie en el nacionalcatolicismo, así que sí, siento aversión por la Iglesia. Más que nada porque nos hicieron perder mucho tiempo, los años más bonitos de nuestra vida. Las monjas también eran víctimas, víctimas del franquismo, pero eso ya ha pasado de moda. No me dan pena, son personas engañadas. Yo tampoco es que esté dando castañas todo el día a la gente...

Bueno, en sus poemas siempre hay alguien que recibe....

—Es verdad, lo reconozco. Puede que algún día escriba uno donde todo sean flors i violes. Me queda poco camino por hacer. Lo que no haré nunca es un libro de poemas que sean narraciones sobre un mismo tema. Me cansa un poco eso.

Como dice un poema, ¿es usted una poeta de lengua sucia?

—Sí, porque me tengo que defender de alguna manera. Las poetas más brutas somos Dolors Miquel y yo. Ella también está muy desbaratada. Me encanta.

Tal y como lo ha plasmado en varias ocasiones en sus versos, no cree que haya que sacralizar la poesía.

—Efectivamente, no tenemos que darle tantas vueltas. A menudo me preguntan qué es para mí la poesía... ¿Qué quiere que le diga? Es como si le preguntan a usted qué es el periodismo, o a otra que es la maternidad. La poesía es una actividad como cualquier otra, como quien cocina. El cocinero deberá dominar el lenguaje de los alimentos y el escritor deberá saber manejar el lenguaje. Hay quien saca pecho de ser poeta. Yo no.