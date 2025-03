Bonnie Tyler y Los Secretos actuarán en verano en el Port Adriano Festival

El Port Adriano Music Festival (PAM) desveló ayer las dos primeras fechas de su 13 edición. Nuevamente, el evento cuenta con «una programación artística de lujo», apuntaron desde la organización, un cartel que, de momento, tiene como protagonistas a la mítica y querida banda española Los Secretos y a la reina de los hits de la década de los ochenta, Bonnie Tyler.

La primera fecha anunciada es la del viernes 1 de agosto, con el concierto de Los Secretos. El conjunto deleitará al público de PAM con uno de «sus inolvidables conciertos y las canciones que ya forman parte de la historia de nuestro país y de todas nuestras vidas». Visitarán Port Adriano con su formato estrella, el de la banda al completo, «con el que más se disfruta del inconfundible sonido ‘Secretos’», según avanzaron.

Emblemática

La protagonista de la segunda fecha, anunciada por la organización del festival, es la gran Bonnie Tyler; el sábado 16 de agosto llegará a Port Adriano para celebrar sus cincuenta años de carrera musical. La cantante más emblemática de Gales interpretará encima del escenario de PAM sus grandes hits, reproduciendo «una atmósfera que conducirá al público a disfrutar de los sonidos y estilos del pop rock de los ochenta». Tyler ha conseguido el éxito mundialmente y es reconocida por su voz y una larga lista de singles de éxito, incluyendo composiciones como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache, Holding Out for a Hero, Lost in France, More Than a Lover, Bitterblue y If I Sing You a Love Song.