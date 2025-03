La cantante Sophie Auster actuará en Can Gelabert el próximo 31 de mayo para presentar su nuevo álbum, Milk for Ulcers, el cual será lanzado el próximo 18 de abril. La artista americana, hija de los escritores Paul Auster –fallecido el pasado año el 30 de abril– y Siri Hustvedt, regresa así a Mallorca tras su paso por la Isla el pasado verano para actuar en el espacio cultural de Binissalem.

Milk fur Ulcers es el nuevo trabajo de la cantautora nacida en Nueva York en el que la americana exorciza los males por los que ha pasado a nivel personal. Se trata del cuarto álbum de estudio de Auster, distribuido por The Orchard, del cual ya han sido lanzados dos singles: Look What You’re Doing To Me y Flying Machine; mientras que el tercero saldrá el 28 de marzo: Heartkbreak Telephone.

Ella misma explica que Milk for Ulcers trata sobre «cerrar heridas abiertas incluso cuando los tratamientos sean solo temporales». Y es que las canciones del álbum reflejan las emociones complejas que se sienten cuando una persona querida muere, como es el caso no solo del padre de la propia Auster, el conocido escritor Paul Auster, que falleció a causa de un cáncer el pasado abril en su casa de Brooklyn.

No obstante, no es la única tragedia que ha sacudido a la familia de Sophie Auster en los últimos años ya que el hermano de ella, Daniel, falleció por sobredosis en 2022 poco después de ser culpado por la accidental muere de su hija de 10 meses.

El trabajo de Auster es en parte una forma de filtrar las emociones por todas las situaciones derivadas por la muerte de Daniel a las que se acabó sumando la en parte inesperada despedida de su padre, ya que a pesar de que padeciera cáncer todo apuntaba a una mejoría. De hecho, la última canción del álbum, Blue Team, fue escrita en honor a Paul Auster.

Él mismo pudo escucharla antes de morir y la propia Sophie ha expresado lo «contenta» que está por esta circunstancia. En Binissalem Auster presentará este disco como parte de una gira por varias ciudades de Europa y Estados Unidos.