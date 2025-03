Es clásico para los modernos y moderno para los puristas. La guitarra de Yerai Cortés se pudo escuchar esta semana en Palma por partida doble. El lunes fue el protagonista del documental, producido por Antón Álvarez (C. Tangana), La guitarra flamenca de Yerai Cortés, en el cine Rívoli Aficine, mientras que ayer tuvo lugar el concierto del guitarrista en el Trui Teatre, dentro del Festival Paco de Lucía Mallorca 2025.

La película, que se alzó con dos Premios Goya –mejor documental y mejor canción original para El almendro junto a C. Tangana y La Tania–, repasa la vida del artista y muestra aspectos desconocidos sobre su figura, incluso para su entorno más próximo. Yerai Cortés confesó a Ultima Hora que en esta cinta «me desnudo emocionalmente y cuento mi historia». El guitarrista sostiene que en el filme «está lo más íntimo de mí, pero también de mi padre y mi madre, de la relación con mi pareja. Es una gran historia de amor que, para todas las personas de mi entorno, fue curativa. Quería que sirviera para dar a conocer un secreto familiar, cosas que permanecieron tiempo ocultas y de las que no se hablaba, pero que dolían mucho. Al ver la película, mi madre me dijo que no sabía que me hubiese dolido tanto, y mi padre, de alguna manera, me comentó lo mismo. La película sirvió para curar y cicatrizar heridas».

En este sentido, cabe destacar la mano de Antón Álvarez [C. Tangana] ha sido una de las claves de La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Colaborar con él, confiesa el andaluz, «fue un lujo». «Nos conocimos en una fiesta, en casa del productor Javier Limón, y en mitad de la misma me pidió que bajara al sótano a tocarle algo de flamenco. Creo que conectamos muy pronto. Al segundo día ya le estaba comentando sobre mi proyecto y haciendo planes conjuntos. Fue un proceso de trabajo muy bonito», rememora Cortés.

Uno de los momentos más importantes del recorrido del filme por certámenes y festivales fue, cuando el pasado febrero, pisaron en dos ocasiones el escenario de la gala de los Premios Goya, aunque Cortés le reste algo de importancia, porque «para mí es una rama más de mi trabajo». El guitarrista considera que «todos soñamos con ser artistas, pero en ninguna escuela te enseñan a gestionar las cosas que aparecen cuando tu carrera va bien, o qué equipo necesitas para el tipo de música que quieres hacer. Es un aprendizaje continuo, en el que te pegas golpes y te equivocas muchas veces, hasta que encuentras un equipo maravilloso como el que tengo ahora. La exposición pública es una consecuencia de eso».

Mallorca

No es la primera vez que Yerai Cortés viaja a Mallorca para participar en el Festival Paco de Lucía, este es su segundo año consecutivo. «Venir al festival es un lujo por ell nombre Paco de Lucía, que es un maestro de maestros, y los artistas que pasaron por él. Le tengo mucho cariño a esta tierra, ya que mi madre se crió aquí, en la Isla. Incluso hay escenas del documental que se rodaron en Mallorca, como, por ejemplo, cuando salen mis tías hablando».

Sobre el espectáculo que subió el martes a las tablas de Trui Teatre, bajo el título Guitarra coral, el ganador de un Goya cuenta que es «un show que muestra mi parte folclórica, mi esencia más gitana. Está ubicado en esa parcela, siento que es una cosa que ya estaba hecha, es como formar parte de un legado. En el escenario somos siete los que damos voz a esa idea, que es la del cante del pueblo. No hay elementos de fusión, es bastante purista, mucho más que la banda sonora de la película, que es más fusión».