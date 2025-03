En el ocaso de su vida, Llorenç Cardona, uno de los actores más respetados de Catalunya, parece que ha perdido la cabeza y se comporta como los personajes que ha ido encarnando a lo largo de su vida. Adri, un joven cuidador, tendrá que ayudarlo con un sinfín de condiciones. Este es el punto de partida de Mort d’un comediant, la última obra de teatro firmada por el también guionista y director Guillem Clua. La pieza está dirigida por Josep Maria Mestres y protagonizada por Jordi Bosch, Mercè Pons y Francesc Marginet Sensada. Producción del Teatre Romea de Barcelona, este viernes llega al Teatre Principal de Palma (20.00) y el sábado al Teatre de Manacor (19.00).

Asegura que los autores están destinados a escribir sobre una de las cosas más importantes de sus vidas, el mundo del teatro. A lo que añade que todos somos comediantes y todos interpretamos un papel en la vida de aquello que queremos ser. ¿Sabemos realmente quiénes somos?

—(Risas). El texto no aborda explícitamente ese debate filosófico de si fingimos o no, pero sí considero que, a lo largo de nuestra vida, constantemente estamos adoptando un papel u otro dependiendo de con quien estemos: la familia, la pareja, mejores amigos... No es que mintamos o no seamos sinceros, es que adaptamos nuestra personalidad al entorno. En ese sentido todos somos un poco comediantes. Aprendemos a relacionarnos socialmente a partir de las expectativas, de si queremos gustar o no al otro. En el caso de la obra, Llorenç lo lleva al extremo, mostrándose a partir de los personajes que interpretó durante su vida.

¿No le fascina cómo los actores logran no perderse en esa multitud de identidades, capaces de salir y entrar de sus personajes?

—Sí, es algo que admiro muchísimo y me cuesta entender. Sin embargo, lo he hablado con muchos actores y lo tienen totalmente normalizado: pueden memorizar rápidamente un monólogo de tres horas y luego borrarlo por completo. Es curioso cómo funcionan sus cerebros. Siempre me ha interesado qué significa ponerse en la piel de los personajes, cómo de lejos podemos llevar este trabajo y, como sucede en esta pieza, hasta qué punto convertirse en otro te cambia a ti mismo.

Una escena de ‘Mort d’un comediant’. Foto: DAVID RUANO

Llorenç es un hombre mayor, ¿quería retratar la vejez?

—Aunque no es el tema principal, porque Llorenç tiene un cuidador por otros motivos que no son de salud o de alzhéimer, sí es cierto que es necesario reflexionar qué sucede con los actores de cierta edad en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasa cuando ya no están en el foco y no tienen esa atención? Ese recuerdo del mito que se desvanece, de dónde van a parar las grandes estrellas es algo que me interesa.

¿Cree que la vejez sigue siendo un tema tabú en las ficciones?

—Totalmente, y es todavía peor en el audiovisual, donde los personajes de cierta edad suelen ser secundarios o responden a unos clichés. Más allá de historias sobre la eutanasia o las residencias y las cosas terribles que ahí ocurren, no tienen historias propias. No hay ficciones en los que vivan de manera plena. A mí, por ejemplo, que me interesa más la comunidad LGTBI, en este terreno son inexistentes, pero la realidad es que hay gente mayor que es gay o lesbiana que tienen historias interesantes que contar.

¿Se quedaría en alguna historia que haya escrito?

—Cuando escribimos, nos metemos de lleno en la historia y sus diferentes personajes, pero la aproximación es diferente para un actor, que lo pasa por su cuerpo. Es una transformación física. En mi caso, cuando escribo me cuesta trabajar en dos proyectos a la vez, porque cuando escribo habito en el mundo que estoy creando. Siempre los llevo conmigo, en mi cabeza, cuando me levanto por la mañana o me ducho. De hecho, trabajo más sin escribir que escribiendo. Por otra parte, no, no me quedaría en ninguna historia, es mejor la realidad. La ficción es útil y ayuda, pero siempre es mejor la realidad.

Uno de sus últimos montajes era L’oroneta, que también vino al Principal, protagonizada por Emma Vilarassau quien, justamente, se llevó el Gaudí por Casa en flames, pero no el Goya.

—Trabajar con Emma es una de las mejores experiencias que he tenido. Estaba convencido de que ganaría el Goya porque su papel es brutal. Pensé que por fin se reivindicaba su labor en el cine, que obtendría el merecido reconocimiento a nivel estatal que merecía, era su gran momento...

Hablando de cine, en el Festival de Málaga se estrenaron dos títulos en los que firmaba el guion: Invasión y La bandera.

—Sí, pero no estuve allí físicamente porque no me invitaron. Hubo una gran polémica, muy recurrente en el mundo de los guionistas. Es muy importante que los guionistas estén por todas partes, que suenen y estén de moda; que acudamos a las premieres, que se hable de nuestro trabajo al mismo nivel e importante que actores principales. Y eso solo lo podemos conseguir poniéndonos de moda. No me gusta, pero los medios tienen que saber quiénes somos, tenemos que hacer ruido, que se nos respete.

Comenzó su carrera en el teatro hace veinticinco años. ¿Cómo han cambiado industria y público?

—En aquella época apenas se estrenaban obras de autores contemporáneos catalanes. Éramos cuatro gatos, pero tuvimos la suerte de aprender de la generación que nos precedió, como Sergi Belbel y Benet i Jornet. Eso es lo que más ha cambiado en estos últimos veinte años, para mejor. Creo que hoy en día el autor contemporáneo catalán es garantía de calidad, de éxito. ¡La mitad de los estrenos son de autores catalanes! Es un gran paso y no se debería dejar morir, porque los dramaturgos que vienen detrás no lo tendrán tan fácil. Nosotros al menos contábamos con el apoyo explícito y económico de grandes teatros, como el TNC, el Lliure o la Beckett, que nos ofrecían la oportunidad de equivocarnos, de crecer.