Enrique Juncosa alterna su trabajo de comisario de exposiciones y crítico de arte con el empeño de llevar adelante una pequeña colección de poesía, El leopardo de las nieves, que nace de una particularísima visión personal. Se trata de una edición de separatas y plaquettes de poemas y misceláneas, codirigida junto a Andrés Mengs, que cuenta ya con más de veinte números. Los últimos se presentaron en la galería Moisés Pérez de Albéniz de Madrid, firmados por autores como Edmund White, Antoni Marí o Muddasir Ramzan. «Cuando presentamos un número, procuramos que sea en una galería en la que tengan alguna exposición que nos guste. En este caso, fue en la que Nico Munuera tiene actualmente, El sauce es verde», señala el poeta y comisario mallorquín.

Juncosa, que es autor de los poemarios Las espirales naranjas y Bahía de las banderas, entre otros, explica que la idea de llevar a cabo una colección como esta surgió de la voluntad de publicar a aquellos poetas o escritores que le interesan, pero en un formato reducido. «La dinámica de la colección siempre es por invitación. Cuando un poeta me gusta, le invito a participar pidiéndole si tiene alguna serie de poemas», incide Juncosa, que reconoce que se miró en el espejo de una colección que publicaba un poeta inglés, editando textos que se podían adquirir gratuitamente en la red. «Eso me llamó la atención, pasar al formato papel algo que se puede obtener, de otro modo, gratis googleando», sostiene.

Autores

Por El leopardo de las nieves han pasado ya algunos poetas como el colombiano Fernando Herrera o Colm Toibin, cuyas traducciones fueron del propio Juncosa, quien, además de comisario y poeta, fue director del Irish Museum of Modern Art de Dublín. Próximamente se publicarán, dentro de la colección, varios números que, de una y otra manera, tienen que ver con Mallorca. «Aparecerá una plaquette de José Carlos Llop y un cuaderno de dibujos de Miquel Barceló», avanza el comisario, a la vez que destaca que ya publicaron, junto a los poemas y textos, algún ejemplar dedicado íntegramente a dibujos de artistas, como el de Janaina Tschäpe On Love and Other Memories.

«Esta nueva hornada de ejemplares sí que me gustaría presentarla en Palma, ya que los autores o son de la Isla o tienen relación con ella. No sé dónde haré la presentación, pero quiero presentarlo en Mallorca», insiste el editor, que anteriormente ya presentó algunos números en la librería de Es Baluard Museu d’Art Contemporani.

«Presentamos tan pocos números que la venta es directa. Ofrecíamos un precio unitario en las presentaciones si adquirías los cuatro ejemplares», remarca Juncosa. Como curiosidad, y entroncando con la doble vertiente de comisario y poeta del mallorquín, el logotipo de la colección es una pieza del artista Francesco Clemente, uno de los referentes del arte contemporáneo y de la transvanguardia, especialmente conocido por su relación con el arte pop y con figuras como Warhol o Basquiat.

Entre las novedades de la colección presentada en Madrid destaca la traducción de unos poemas seleccionados de Edmund White, un autor que casi no está traducido al castellano, pese a la popularidad de su prosa y a que sea un escritor ampliamente conocido en el mundo anglosajón. «No sé si es la primera traducción de White al castellano, pero no conozco otra», remarca Juncosa, al frente de un particular proyecto como es una microeditorial de poesía en tiempos tan prosaicos.