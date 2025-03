Para M. Magdalena Gelabert i Miró (Manacor, 1964), a lo largo de la historia de la humanidad ha quedado demostrado que el amor es imprescindible, que puede ir mutando en sus formas y matices de acuerdo con la época, que le otorga un «carcasa, una estructura». Así, podemos hablar del amor cortés de los trovadores, del romanticismo de Werther, de Goethe, pero también del dolor que siente el Frankenstein de Shelley, la tragedia de Romeo y Julieta, el canto al amor del Llibre d’Amic e Amat, de Ramon Llull, el realismo mágico de Cien años de soledad o incluso la famosa relación de la pareja de gánsteres Bonnie y Clyde.

Eso es precisamente lo que la autora hace en su nuevo poemario, Tots els amors (El Gall): repasar desde un punto de vista de investigación poética cómo ha trascendido el amor en la historia de la literatura universal. Una premisa que, a pesar de tener ambición global, no deja de ser un asunto muy personal. «Quien espere determinadas situaciones amorosas u obras concretas, no las encontrará, pues he llevado a cabo una selección de aquellas obras, figuras o incluso personas que me han conmovido en un momento vital concreto», avisa Gelabert, que no es la primera vez que emprende un ejercicio similar.

«Me gusta escribir lo que llamo poesía de investigación. Igual que lo hice con Quaranta cobles a la saviesa [Documenta, 2020], donde hice un repaso por la historia de la filosofía y de sus preguntas a partir de filósofos que me interesan, desde Sócrates o Schopenhauer hasta Simone de Beauvoir, aquí he hecho lo propio con el amor. Y, a partir de lo que me inspiraba cada autor, obra o personaje, he escrito un poema», explica.

Portada del poemario 'Tots els amors' (El Gall Editor).

«Al principio pensaba ordenarlos de forma cronológica, pero luego terminé descartando la idea. De esta manera, el resultado es un poemario más ecléctico, en el que confluyen referentes de diferentes géneros literarios, como teatro o poesía, pero también figuras como la investigadora y científica pionera Maria de Polònia», aclara. Asimismo, la autora también se permite licencias creativas y tergiversa ciertos acontecimientos y escenas. Por ejemplo, en L’escala de Romeu imagina que Romeo muere al caer de una escalera al encontrarse con su amada Julieta.

Energía

El punto de partida, explica Gelabert, es «la concepción del amor como la energía más poderosa que tenemos los humanos y que, a su vez, tiene una doble vertiente: es una energía totalizadora que lo mueve todo, pero a la vez es infinitamente variada, con multitud de matices. El Frankenstein que creó Shelley es una criatura monstruosa, pero que también tiene esa necesidad de amar, necesita una materia que le permita dirigir ese amor. Me fijo también, por ejemplo, en el Werther de Goethe, esa muerte por amor que es una figura romántica por excelencia que ve como única solución la muerte, porque defiende que el amor va más allá de la vida humana», matiza.

Y es que, apunta, «a lo largo de la historia de la literatura muchas veces se ha asociado el amor con la muerte». «Ausiàs March, a quien dedico aquí el poema Llir entre cards, concebía el amor perfecto como aquel que sobrepasa la muerte de la persona amada. También está el caso de Baudelaire con L’amor és una flor del mal, donde hablo del amor como gozo y energía maravillosa que, sin embargo, también tiene muchas manifestaciones de sufrimiento».

Gelabert llevará esos veinticinco poemas de gozo amoroso por diferentes localidades de la Isla. La primera presentación del volumen, que cuenta con un prólogo –en realidad un «estudio introductorio» exhaustivo por parte de Maria Antònia Perelló Femenia–, se celebrará mañana a las 19.00 horas en Món de Llibres (Manacor), y luego le seguirán actos en Espirafocs de Inca (día 24) y el Teatre d’Artà (11 de abril). Cada acto, avanza, será diferente, por ejemplo, en Manacor estará acompañada por la glosadora y cantautora Alícia Olivares; en Inca contará con la participación de Miquel Serra, entre otros, y en Artà habrá proyecciones de Gaspar Caballero. «Tengo mucha suerte de compartir el amor con tanta gente», festeja.