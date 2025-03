Can Tàpera se llena un año más de música con el ciclo de conciertos Melodies de Primavera. La segunda cita de estas Nits de Can Tàpera será el 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el espacio de la calle Can Tàpera, 5, de Palma. Para la ocasión, Ultima Hora organiza un sorteo en el que se puede ganar una entrada doble. El único requisito para participar es estar registrado en la web, un proceso sencillo y gratuito, y acceder a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Este tercer concierto, titulado L'essència de la primavera: recital d'òpera, cançó i sarsuela, contará con la soprano Catina Bibiloni y el pianista Manuel Burgueras. Durante el recital se interpretarán piezas de G. Puccini, V. Bellini, G. Verdi, W.A. Mozart, E. Toldrà, M. Marquès, P. Sorozábal y F. Caballero. Catina Bibiloni completó los estudios superiores de violín en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, mientras, de manera simultánea, comenzaba su formación como cantante. Su primer maestro fue Miguel Sola en Palma y continuó su perfeccionamiento con Elisabete Matos en Portugal y Ana María Sánchez en Alicante. Posteriormente, amplió su aprendizaje con Juan Lomba y, más tarde, con Carmen Subrido en Madrid. Ha colaborado también con destacados pianistas repertoristas como Marta Pujol, Enza Ferrari y Miguel Ángel Arqued, y en la actualidad con Manuel Burgueras. Manuel Burgueras realizó sus estudios de piano con Juan Carlos Arabián, se especializa en música de cámara y acompañamiento con los maestros Guillermo Opitz, Paul Schilhawsky, Erik Werba y Félix Lavilla. Fue acompañante regular de Montserrat Caballé desde 1991 y se ha presentado en las más prestigiosas salas de concierto del mundo. Can Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra, es un espacio comprometido con la promoción cultural, la formación y la acción social en las Islas Baleares. Un centro multidisciplinar, un punto de encuentro dedicado a actividades sociales, culturales y educativas, abrazando la diversidad y la inclusión para fomentar el progreso social. La Fundació Sa Nostra lleva a cabo acciones de carácter social, educativo, cultural y medioambiental que tiene como objetivo fundamental colaborar en el bienestar social, en la mejora de la educación y el medio ambiente y el progreso cultural de la población de su ámbito de actuación.