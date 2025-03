Manel I. Serrano y Elisenda Ibars leyeron la última novela de Lucia Pietrelli, Deimos (Males Herbes), a la vez. El dramaturgo y director teatral ya estaba fascinado por la obra de la autora, especialmente de su poemario Ortigues (Adia, 2015), llegando a considerarla «nuestra Sylvia Plath». Por su parte, Ibars, actriz y bailarina, trabaja en la librería Drac Màgic junto a la propia Pietrelli, a quien también admiraba desde hacía tiempo. «A ambos nos entusiasmó la novela, era el tema habitual de nuestras conversaciones», coinciden. Así que allí mismo, en Drac Màgic, surgió algo tan sorprendente como natural: subir al escenario la historia de Deimos, una isla remota cuyos habitantes están condenados a una eternidad sin sueños.

Para llevar a cabo el proyecto, decidieron crear el Col·lectiu Mai Moren, que debe su nombre a esa eternidad y que a su vez es un guiño al sello editorial Males Herbes. En la formación se implicó también Enric Garcia, con quien de hecho pusieron en marcha la «cápsula teatral» titulada El senyor Suau no vol sortir dels llibres, que ahora llegará a Asturias traducida al castellano. En el elenco de Deimos, que dirigirá Joana Castell, además de Ibars y Enric Garcia figuran Marina Font y Emmanuelle Danet. Además, Biel Socías firmará la escenografía y la argentina Marisa Zapata, el vestuario.

Tragedia griega

Tanto Serrano como Ibars visualizaban una obra de teatro que obedeciera a la «visión del teatro de los clásicos griegos». «Deimos es una gran tragedia griega», aseguran, una propuesta que tuvo el aplauso y bendición de Pietrelli, apasionada confesa de la mitología. «No pretendemos que sea una adaptación fiel, sino que es nuestra forma de ver el universo que la autora nos brinda», puntualiza el dramaturgo. «Es un libro lleno de belleza, así que tiene que ser un montaje bonito de ver, muy visual, en el que se presente una historia que no se sabe muy bien dónde acontece: si en la tierra o en un sueño. Como la novela, es una obra llena de ambigüedades y metáforas», añade Ibars.

Entre las temáticas de Deimos destacan «la maternidad y la cuestión de hasta qué punto una madre puede abandonar o no a la hija», «el vacío que deja la desaparición de un ser querido», «la emigración, el sentirse forastera, como, igual que dice Paula en la novela, si no pudieras querer una isla por no haber nacido en ella», «la magia y la naturaleza, que puede ser desoladora y a la vez hermosísima», «el monumental tema de la muerte, que es un mito en sí mismo», así como el propio «sentido y poder del lenguaje».

Lecturas

En estos momentos, detallan, está lista la primera versión del texto adaptado e Ibars, que se encarga de la producción, está intentando encontrar financiación, muy pendiente de algunas convocatorias de ayudas públicas. La intención, avanzan, es que en junio se celebren las primeras lecturas y, tras el verano, en septiembre, empezar los ensayos, que se alargarían dos meses. De esta manera, el montaje se estrenaría a finales de este mismo año.

Antes, sin embargo, harían una pequeña muestra abierta, en forma de lectura dramatizada, en Drac Màgic, donde germinó la idea de expandir todavía más el universo de Pietrelli, también traductora y autora de la obra de teatro Irene i la terra adormida, que se estrenó en el Teatre Principal de Palma en 2018. «Lucia Pietrelli es una poeta, porque los poetas pueden escribir poesía, novela, teatro o hacer cine. La poesía es un lenguaje más allá del corsé de los versos y todo lo que ella hace es poesía, impregna todas sus obras. No hay nada más valiente en la vida que ser poeta. La poesía es un viaje que continua y eso es lo que pretendemos también con esta versión de la novela», razona Serrano.