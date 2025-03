Tal día como hoy, pero en el convulso año 1975, abría sus puertas la librería Embat en Los Geranios con Pep Lluna y Aina Garcías al frente. Sin embargo, las caras más visibles de este histórico negocio, el matrimonio Francesc Sanchis y Glòria Forteza-Rey, cogió el relevo en 1979. Ella entró como dependienta a principios de marzo, mientras que él lo hizo como contable en noviembre de ese mismo año. «Pasamos a gestionar Embat Llibres por un cambio en la propiedad, junto a nuestro socio Bartomeu Marimon. Todavía no estábamos ni casados, recuerda con una sonrisa Forteza-Rey.

No con esa sonrisa alegre, sino con pena, añade: «Nos ha tocado vivir una colección de crisis. Ya abrimos con serios problemas económicos, derivados de la crisis del petróleo de 1973. La de 2008 fue brutal, porque supuso un corte en seco de todo. Y luego llegó la pandemia. De esta todavía no nos hemos recuperado. Todavía nos reclaman documentación para justificar las ayudas que recibimos», lamenta. Por otra parte, reconoce que tienen un «público fiel», pero también «faltan lectores». «Las plataformas nos han hecho mucho daño, especialmente en la última década. Cuando empezamos, en Palma no había ni FNAC, Abacus o la Casa del Libro», rememora.

Pero en estas décadas también se han dado acontecimientos más felices, que Forteza-Rey enumera con las pausas propias de quien hace un esfuerzo por elegir entre los eventos que merecen más atención. «Organizamos la presentación de la primera novela de Carme Riera, Una primavera per a Doménico Guarini, en el Estudi General Lul·lià; en los 80 impulsamos actividades en pueblos, cuando lo más parecido a librerías que había eran los quioscos; acogimos las primeras ediciones de los Premis Guillem Cifre de Colonya; fomentamos la celebración de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil y formamos parte de los recién creados servicios municipales de orientación escolar», relata.

La lista puede continuar in aeternum, pero la librera añade unos cuantos recuerdos más: la inauguración de la exposición La ciència en català, que se celebró en la Facultat de Ciències de la UIB en 1986 y la convocatoria del Premi Embat d’Educació Ambiental. «Una anécdota bien curiosa es cuando estuvimos en un recital de Mario Benedetti en el Estudi General Lul·lià. Mario llevaba dos años aquí y tenía que marcharse por temas de salud. Tengo grabada la escena de más de trescientas personas encerradas en una sala, con las ventanas bien cerradas y muchos de los asistentes fumando. Cuando recitaba era magia pura. Al cabo de un rato se paró y pidió por favor poder abrir las ventanas, porque era asmático y le costaba respirar. En un santiamén las abrieron y todo el mundo apagó sus cigarrillos», cuenta. Asimismo, muchas alegrías les han dado los diferentes clubs de lectura que promueven: el Mosqueiro, dirigido por Arturo López dedicado a la novela negra y que iniciaron en 2009 –un año después arrancaría el Febrer Negre, el festival de literatura y cine dedicado a este mismo género– y el de literatura rusa, Club Krug, coordinado por Gerard Adrover. Pero las actividades de Embat y de Quars, librería hermana que nació en 1989 para albergar los títulos científicos, son muchas otras, siempre centradas en la literatura.

Así, por ejemplo, el día 19 presentarán el nuevo poemario de Antonina Canyelles, Xampú xampany (Lapislàtzuli Editorial) y el 25 celebran la tercera edición de Dantedí, con el apoyo de la Società Dante Alighieri. «Siempre nos han gustado mucho las efemérides. En 2014, en el centenario de la Gran Guerra, programamos tres conferencias centradas en la historia, la economía y la literatura, con Sebastià Serra, Ramon Molina y Eduard Moyà».

Sobre el 50 aniversario de la muerte de Franco todavía no han detallado una programación, pero Forteza-Rey admite que «me dio bastante más miedo el 23-F, porque era una incógnita qué pasaría después; mientras que Franco ya llevaba un tiempo enfermo. Lo viví con una pequeña euforia, porque pensé que algo mejor estaba por venir, porque peor no podía ser».

En poco más de un mes llegará la gran fiesta: Sant Jordi. «Es el día del año en el que más nos cansamos, pero también es el que más disfrutamos. Es como un maratón», celebra. «Al principio era una jornada muy sencilla, simplemente poníamos una mesa fuera, pero en el 82, a través del Gremi de Llibreters, del que yo era vicepresidenta en ese entonces, decidimos montar estands en la Plaça Major. Fue muy bonito y, desde entonces, ha ido a más», aplaude. El sábado 29 celebrarán este medio siglo de vida con un vermut con los que lo han hecho posible: los lectores y escritores.