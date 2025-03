Cálida acogida a la reapertura de un renovado Can Prunera en Sóller

Can Prunera de Sóller, el casal modernista privado más importante de Mallorca, inició este sábado una nueva etapa, ya no solamente como museo de arte, sino como un espacio volcado hacia el fomento de la cultura, la creatividad y el pensamiento. Después de permanecer un tiempo cerrado mientras se diseñaba el nuevo proyecto, que codirigen los sollerics José Vicens y Miquel Rullan, el espacio se llenó otra vez de público.

Numerosos turistas, pero también muchos sollerics, se acercaron al casal de la calle Lluna para recorrer sus salas y su jardín, unos espacios que transportan al visitante al tiempo de mayor esplendor de la arquitectura local. También tuvo muy buena acogida el taller Les Illes de la curiositat, un innovador planteamiento pedagógico diseñado por la musicóloga y arquitecta Irene Fernández y que forma parte a partir de ahora de la oferta educativa de Can Prunera. En el primer día de reapertura, además de un goteo constante de visitantes, unas sesenta personas, sobre todo grupos familiares, participaron en este taller que se ofrecía tanto por la mañana como por la tarde.

Aunque Can Prunera sigue brindando al visitante la oportunidad de poder contemplar la exposición artística de la Col·lecció d’Art Serra –con obras de los maestros de los siglos XIX y XX, entre ellos Joan Miró, Pablo Picasso o Miquel Barceló, y otras que se incorporarán en breve de Juli Ramis–, los actuales gestores quieren que el edificio modernista brille con su propia luz.

«Sóller debe mostrar con orgullo Can Prunera, un espacio modernista único vinculado a su historia», afirma Miquel Rullan. Pero desde el arraigo local, los nuevos gerentes no han abandonado en absoluto el espíritu de los impulsores de la Fundació Tren de l’Art –Javier Mayol, Vicenç Sastre y Pere A. Serra- y persiguen que el casal modernista sea un espacio de referencia en el contexto cultural y artístico del Mediterráneo.

El público que este sábado visitó Can Prunera, además de disfrutar tanto de la casa como del entorno, tuvo a su disposición un nuevo servicio de cafetería o la posibilidad de adquirir en la tienda productos exclusivos, todos ellos con el sello de la casa. Entre las mejoras que se irán implementando, los gerentes están trabajando actualmente en un ambicioso proyecto de iluminación de la fachada y de sus elementos decorativos, como forjados o cristaleras, una mejora de la que no solamente se beneficiarán los visitantes, sino que supondrá un atractivo adicional para la vía pública en la que se sitúa el casal. Debido a que Can Prunera es Bien de Interés Cultural, los gestores explican que los elementos de este proyecto de iluminación «se están diseñando, junto a profesionales locales, para que puedan instalarse sin afectar en absoluto la integridad de los elementos arquitectónicos».

Los talleres alrededor de la instalación de Irene Fernández, que se estrenaron con éxito en la planta superior del museo, se ofrecerán a los colegios de toda la Isla y no se descarta que sean gratuitos para las escuelas locales. Especialmente diseñados para la experimentación con la creatividad y la sensibilidad artística de los niños, «esta oferta tiene opciones pedagógicas casi infinitas», detallan los responsables.

La respuesta del público a este primer día de la nueva etapa de Can Prunera fue muy cálida, pero la sostenibilidad económica del proyecto es fundamental y se aspira a que Can Prunera se convierta en una cita ineludible para los numerosos visitantes de la Vall y, también, en un punto de encuentro de la sociedad local. «Ofreceremos al público una programación muy ambiciosa, desde los mejores conciertos de música hasta conferencias y charlas de todo tipo y otras propuestas muy atractivas porque queremos que sea un espacio de actividad cultural real, un centro vivo en el que pasen cosas de verdad», explican los gestores. Ayer, Can Prunera dio un gran paso en esta dirección.