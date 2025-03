El artista mallorquín Ian Waelder inauguró hace unos días una individual en el espacio berlinés de Carlier Gebauer. En la muestra repasará sus temáticas, entre las que la memoria tiene un lugar destacado. Chus Martínez firmará el texto de la primera muestra de este creador en la galería, que representa a artistas como Laurie Prouvost o Thomas Schütte. Además, el creador mallorquín también participa estos días en la feria Arco Madrid, que concluye mañana.

Se trata de su primera individual en Carlier Gebauer. ¿Cómo se enfrentó al reto que supone un espacio nuevo?

— Presento una instalación que parte de la idea del encuentro, de la relación del visitante con las obras, que en su mayoría son esculturas de pequeño formato. Existe un contraste que tiene que ver con un espacio grande que alberga piezas mucho más pequeñas, incluso podría parecer que no están pensadas para ser expuestas ahí. Las esculturas están elaboradas con diferentes materiales, como hormas de zapato. El visitante encontrará otras piezas, como una camisa o un pequeño mueble. También presento uno de mis trabajos en lino, que cuenta con una impresión que tiene que ver con la idea de la mancha, que está presente a través de una instalación que es, literalmente, una filtración de agua, una gotera, que cada cierto tiempo cae formando una cadencia.

¿De qué forma se articula el espacio a través de esa gotera?

— El suelo estará construido en cartón y el techo también. Eso condiciona la relación con el material, que tiene que ver con la temporalidad, y a la vez condiciona la exposición. Es una muestra viva, es como estar dentro de una epidermis, casi como una piel entre capas. La gota amplificada crea un ritmo, un latido en la sala, que acompaña una melodía de piano compuesta por mi abuelo paterno.

La memoria familiar, al igual que en ocasiones anteriores, es parte de su obra, ¿no es así?

— Sí, es algo que tiene que ver con mi familia, pero esa idea está en el trasfondo. Hay unos elementos colectivos, si hablamos de la memoria y de la historia, que forman parte también de mi persona. En mi obra esas cosas se asoman, pero no están en un primer plano. La camisa tiene que ver con la presencia de un cuerpo, pero también con su ausencia. Pienso en las esculturas como en pequeños acentos que descubren una historia.

¿Cómo se relacionan presente y pasado en su trabajo?

— Hay partes del legado familiar que nos llevan al presente. Fue algo que condiciono mi estancia en Alemania. Todos partimos de una historia familiar. En España, sin ir más lejos, hay mucha gente afectada por el franquismo. A través de mi apellido, que es alemán, cuando me marcho de Mallorca para formarme fuera, comienzo a entender a mi abuelo. Siempre sentí que no formaba parte ni de un sitio ni de otro. Esta historia familiar me acompañó en un país nuevo, como es Alemania.

Esta nueva muestra individual, ¿se relaciona con la que presentó en Es Baluard Museu?

— Es una continuación. En la exposición de Es Baluard, la historia familiar era mucho más visible, pero ahora está oculta, pese a que persiste en el fondo, como un tema que subyace bajo capas. La decisión de transformar el espacio con cartones y ocultarlo tiene mucho que ver con lo que ya hice en Es Baluard, marcando la dirección a los visitantes a la hora de acercarse a las piezas. Algunas obras continúan con los mismos ejes temáticos y estéticos que se pudieron ver en Palma, ya que parten de una misma idea. La melodía también estuvo presente en la muestra en el museo.

¿Cómo están siendo estos días en Arco Madrid?

— Con bastante naturalidad, llevo en Arco desde 2015. Siempre es positivo, me resulta familiar. Presento un gran formato, una fotografía analógica, y una serie de piezas con restos orgánicos. Es un año especial en el que me siento más realizado y maduro, sin que suene pretencioso.