Como Vangelis, Joan Valent encontró el sonido para lo inexplicable. Si ha escuchado Love Theme (Blade Runner) sabrá a qué suena la soledad; y si ha escuchado el tema principal de Carros de fuego habrá experimentado la quemazón que acompaña a las metas por cumplir. Las partituras del mallorquín rebosan una asombrosa diversidad, se imprimen en el alma con la misma melancolía con la que Rutger Hauer despertaba de su sueño para descubrir la naturaleza fugaz y autodestructiva de la condición humana. El compositor presenta este viernes en el Teatre Principal d’Inca (20.00) Rebirth, un sobresaliente maridaje entre minimalismo, clasicismo y electrónica.

Conceptualmente, Rebirth me recuerda el Ticket to ride de los Beatles, es una invitación a viajar, en este caso por sus emociones… ¿Me alejo mucho de su idea de partida?

—No, en absoluto. De hecho, aunque parece música para acompañar imágenes no lo es, es música que genera imágenes.

Precisamente una de las cualidades más maravillosas de la música es su capacidad narrativa. Aunque no todos los compositores pueden darle un sentido oral a una secuencia musical…

—Así es. Como te he dicho, mi intención era componer partituras que generasen imágenes. El álbum está inspirado en unas vivencias personales que sucedieron entre abril y julio de 2024. Las canciones son una reflexión sobre el invierno de la vida, una época de despertar, de ahí Rebirth.

¿Se puede hablar de una evolución en su estilo?

—Sí, ha habido una maduración. Cuando haces música de joven tienes mucho empuje, ganas de darte a conocer, pero ahora ya no lo tengo.

En pleno siglo XXI, a la hora de componer ¿aún son válidas las formas clásicas?

—Sí, siempre he intentado sumarme a esos artistas que van más allá de sus voluntades intelectuales para crear una partitura.

¿Cree que su música es más accesible sobre un escenario que encerrada en plástico?

—No lo sé. Desde luego sobre un escenario es una transmisión muy directa y potente.

¿Qué banda sonora le habría gustado firmar?

—Memorias de África.

¿Con los sesenta se adquiere una perspectiva más melancólica de la vida?

—No, más humilde. Te das cuenta de que ya no necesitas gustar a los demás.

Hubo una época en Nueva York en la que al detener un taxi podía encontrarse al volante a uno de sus autores de cabecera: Philip Glass. ¿La música que sale de la calle tiene más credibilidad?

—La música que sale de la calle tiene más necesidad de ser.

¿El compositor es un mago que hechiza con los sonidos?

—Quizá sí que hay algo de eso, pero más que un mago es una persona con una sensibilidad muy clara para transmitir sus emociones.

¿Al terminar un álbum se siente vacío?

—Quien queda vacía es mi cuenta corriente. Me siento lleno de satisfacción, pero nunca es una sensación de satisfacción plena.

¿Cree que la música le ha permitido vivir las vidas que no vivió?

—Sí, me ha dado muchas alegrías, pero también muchas penas. Nunca he tenido una nómina, siempre he vivido de lo que soy, ojalá fuera hotelero.

¿Cuál fue la última canción que le arrancó unas lágrimas de emoción?

—Ostras… Pues 1950, de Amedeo Minghi.

¿La música que suena en un ascensor tiene el mismo valor que la que se sube a un escenario?

—No, en un escenario la música se escucha, y en un ascensor la música se siente.