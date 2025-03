El fin de semana aterriza en Mallorca que lo recibe con una variada y ajetreada oferta de conciertos. Desde el comienzo del Festival Paco de Lucía, que encara su cuarta edición, hasta la lujosa visita del cubano Chucho Valdés, sin olvidar las citas con Sílvia Pérez Cruz, Los Brincos o en Es Gremi. La música monopoliza los planes del 'finde' en el que se cuelan la Fira del Ram, el teatro, el arte y mucho más.

Música

El Festival Paco de Lucía echa a andar este fin de semana su cuarta edición y se convierte en una de las citas ineludibles de la agenda. Entre el 8 y el 14 de marzo, importantes artistas del mundo del flamenco como Estrella Morente, Yeray Cortés o Kiki Morente se pasarán por Mallorca para rendir homenaje al mítico e irrepetible guitarrista de la mejor manera: con música. Todo arrancará en el Principal de Palma con la gala inaugural.

Nos movemos al Auditòrium de Palma con la importante visita de la aclamada leyenda viva de la música afrocubana: Chucho Valdés. El multipremiado y afamado compositor y pianista se deja ver y escuchar en Palma donde repasará algunas de las grandes cumbres de su trayectoria además de celebrar su amor por la música.

También en el Auditòrium de Palma, y también con una trayectoria envidiable, quienes llegan son Los Brincos, que celebran sus 60 años sobre los escenarios y que celebran de la mejor manera: con su público repasando las canciones que les han hecho inolvidables.

Desde Trui Teatre quien arranca su gira será Juanjo Bona, que da el pistoletazo de salida a su tour Tan mayor y tan niño. El finalista de Operación Triunfo 2023 se dará así su bautismo en Mallorca para comenzar su gira de teatros donde repasará sus temas más conocidos y sus novedades.

Los míticos Els Pets también pugnan por un hueco este fin de semana en Mallorca y lo harán desde el Teatre Principal d'Inca con su gira Cantant les quaranta. El motivo (si es que lo necesitan) es nada menos que celebrar cuatro décadas de trayectoria exitosa. Este mismo fin de semana, y también en el Principal d'Inca, será Joan Valent quien presente su nuevo disco, Rebirth, escrito para quinteto de cuerda, piano y electrónica, es un maridaje magistral de minimalismo, clasicismo y electrónica.

Regresamos a Palma para un triple concierto en el mismo sitio: Es Gremi. La conocida sala de Ciutat no se pierde ni un solo fin de semana y para este han preparado la visita de Chaman, Lone y Freebeef. El primero regresa a los escenarios tras 6 años y lo hace acompañado de los isleños Freebeef y el zaragozano Lone en un show con algunas sorpresas por desvelarse.

Otro aniversario lo celebraremos desde el Auditori d'Alcúdia. Y además doble. Por un lado, los 25 años del propio centro y, por otra parte, los 25 años de Sílvia Pérez Cruz y su primer disco. Una excusa perfecta para disfrutar de una artista sin igual.

Cerramos la agenda musical con el ciclo Melodies de Primavera que arranca en Can Tàpera este fin de semana con el Concert Inaugural - Dia de la Dona: Músiques d'Elles, del Silenci a la Melodia, un homenaje a compositoras como Emilie Mayer, Amy Beach y la mallorquina Matilde Escalas, interpretado por un quinteto de cuerda formado por Mercè Medina (flauta), Paula Martos (violonchelo), Júlia Ferriol y Mercè Mateu (violines) y Clara Mascaró (viola).

Teatro

No nos olvidamos del teatro, claro que no, que tiene varias citas este finde. Una de ellas desde el Teatre d'Artà que acoge la décima edición del ciclo Teatre íntim, en la que el público se sube encima del escenario junto a los artistas. En esta ocasión se representa Lo cant de les ànimes mudes, de Caterina Albert (Víctor Català).

El Principal de Palma, por su parte, se abre a la representación de Taula italiana, un espectáculo que habla del relevo generacional, de la carencia de oportunidades, del paso del tiempo inexorable en el mundo de las artes escénicas desde el punto de vista de cuatro mujeres.

El Teatre del Mar, por otro lado, recibe la adaptación de la novela I la mort tindrà el seu domini, de Rosa Calafat, y que llega de la mano de Produccions de Ferro en colaboración con la Fundació Mallorca Literària.

Reivindicación

El papel de la mujer dentro de la cultura se celebra en Can Alcover con la tercera edición de Ca'n Alcover amb veu de dona, una serie de actividades en torno al papel femenino en la cultura balear que contará con la periodista Maria Pons; la musicóloga Bárbara Durán; la cineasta Sílvia Ventayol; y la actriz Aina Zuazaga.

Ferias

La Fira del Ram es, por su parte, uno de los grandes atractivos del finde (y del mes). Con sus decenas de atracciones, ofertas de ocio, gastronomía y, sobre todo, estímulos visuales, la Fira del Ram propone una cita para toda la familia.