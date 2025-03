Piense en cuántos artistas pueden permitirse el lujo de abandonar la tradición y, con insólita naturalidad, penetrar en campos ajenos al flamenco sin perder su ‘jondura’. Carmen Linares pertenece a esa distinguida -y reducida- élite. Considerada una de las cantaoras más completas, su voz transida de emoción deja huella y transforma las visiones preconcebidas del flamenco. Entre otras cosas, porque su garganta es un látigo con el que doblega cualquier sentimiento, de la angustia más profunda a la alegría desbordada. La Premio Princesa de Asturias 2022 inaugurará el Festival Paco de Lucía en el Teatre Principal de Palma este domingo 9 de marzo, a partir de las 18.00 horas, con un repertorio que rinde homenaje al maestro y a otros grandes de la música y la poesía. Maria Hein será la artista invitada.

¿Qué parte de su repertorio se impondrá en Palma, la más festiva o la más ortodoxa?

—Será una mezcla, con partes más modernas y cantes más tradicionales para que el público pueda apreciar el contraste.

¿Opina, como Estrella Morente, que ‘el flamenco debería ser una música de mayorías’?

—Siempre se ha dicho que el flamenco es una música de minorías, creo que tendría que tener más público, aunque no me gustaría que acabase en grandes estadios al estilo de un gran concierto de rock.

¿Cómo funciona su brújula creativa?

—Pues mira, la brújula tiene que apuntarme directamente. Cuando me encuentro con algún poema bonito pienso ‘esto podría encajar en alguna canción’ y luego miro la forma de desarrollarlo.

¿Aún se puede innovar en el flamenco?

—Por supuesto. La innovación va llegando con la gente nueva, que llega con unas sensaciones y preparación distinta a nuestra generación. La innovación es algo innato en el arte.

¿Alguna vez se sintió víctima de los intolerantes por no seguir la senda del flamenco puro?

—Sí, ha habido de todo… Pero el artista tiene que estar por encima de eso, tienes que hacer tu arte, sacar tu verdad.

Aunque es uno de los géneros más abiertos a la fusión, ¿con qué casa mejor el flamenco?

—El flamenco es un arte universal y se han acercado a él músicos del rock, pop, jazz y clásica. Quizá el jazz tiene unos códigos más cercanos al flamenco y se pueden mezclar mejor.

Para Manolo Sanlúcar el flamenco era matemática y para Jose Mercé magia. ¿Podría decantar la balanza…?

—Entiendo a Manolo porque la música es matemática, pero también magia, corazón, sensibilidad, pasión, dulzura… es un compendio de todo. Decía Pepe el de la Matrona que ‘el flamenco es la emoción de la tristeza y la emoción de la alegría’.

¿Qué música escucha para quitarse una pena?

—Uf, qué difícil. La música te alimenta el alma y te da calor… Quizá un gran músico de clásica o Paco de Lucía. No lo sé. Te puedo decir que la música es importantísima, no podría vivir sin ella.

¿… y para alegrarse el corazón?

—Músicas más rítmicas y alegres que están hablando de alegrías como una bulería.

Escribió Hemingway sobre la mujer andaluza que ‘Conoció la tristeza y el dolor pero nunca estuvo triste una mañana’, ¿se reconoce en ese retrato de estoicismo positivo?

—Es una cita maravillosa. Es verdad, la mujer andaluza conoce la alegría y la tristeza pero tiene un talante positivo.

El flamenco es una de las escenas que más han sufrido el machismo, ¿en los últimos años se está normalizando el tema?

—Lógicamente el flamenco está en el mundo y es partícipe de cuánto pasa en él. Ahora, afortunadamente, se ve todo de otra forma, se está normalizando, pero es importante subrayar que también ha cambiado la actitud de la mujer.

¿En el flamenco existe la envidia de la buena?

—Creo que sí, la envidia sana existe, aunque esta palabra no está en mi vocabulario.

¿Fuera de España se respeta más el flamenco?

—La verdad es que fuera nos tratan muy bien. Y en España se ha evolucionado mucho, pero aún queda camino por hacer.

¿Qué fue de aquel tocadiscos Iberofon que le tocó a su madre en una rifa y que usted llevaba a todas partes?

—(Risas) No nos podíamos comprar un tocadiscos porque no teníamos dinero. Si me iba tres meses a la Costa Brava a actuar me lo llevaba en la maleta. Lo sigo conservando con mucho cariño.