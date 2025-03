Las piezas de creadores mallorquines que se podrán ver hasta el domingo en la 44 Feria Internacional de Arte Contemporáneo (Arco) apuestan por la tradición, el clasicismo y la modernidad. Además, los galeristas de la Isla que participan en esta cita, inaugurada este miércoles por los Reyes de España, reivindican poder competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos por lo que reclaman una rebaja del IVA.

En esta cita artística internacional, a la que han acudido al Recinto Ferial de Madrid (Ifema) 214 galerías de 36 países (nueve más que en 2024), muestra a sus mejores pintores el galerista Frederic Pinya, responsable de Pelaires. «Este año, Arco ha hecho los deberes: hay más visitantes y mayor energía».

«Quiero destacar la protesta que hemos protagonizado todas las galerías españolas a favor de un IVA cultural», apuntó. «Hemos apagado las luces durante diez minutos para reclamar al Gobierno que rebaje el IVA actual del 21%. Es muy difícil competir con nuestros homólogos europeos que lo tienen entre el 5 y 7%».

Susy Gómez exhibe su trabajo en la galería palmesana Florit / Florit, antes L21.

En otro sentido, Pinya se mostró contento con los profesionales que acudieron este miércoles a Arco. «Ya hemos apalabrado la venta de obra de Inês Zenha y Prudencio Irazabal», dijo, quien también tiene a Ana Laura Aláez, Diego Delas, Regina Giménez, Rebecca Horn, Oliver Osborne y Jorinde Voigt e Inês Zenha.

A pocos metros, la Galería Baró, mostró uno de los estands más atractivos de la feria, con un gran mural de crochet, Golden mount, de Joana Vasconcelos. «Hemos apostado por seis creadores latinos del sur global. Son, desde hace más de 20 años, destacados artistas con calidad y prestigio», apuntó Esmeralda Gómez. Son Tecla Tofano, Artur Barrio, Lygia Clark, Eugenio Espinoza, Violeta Quispe y Citra Sasmita. También se unió a la petición del IVA cultural. «El IVA del 21% nos quita competitividad y no es justo», aseguró.

El estand de la Galería Baró fue uno de los más visitados.

En el pabellón 9 continúa estando, desde hace nueve años, Florit / Florit, anteriormente conocida como L21. «Le cambiamos el nombre porque emprendimos una nueva línea creativa y variamos de director artístico», manifestó el responsable del espacio, Zé Ortigao.

Una de sus piezas más destacadas son los dibujos de Susy Gómez. «Son trabajos de los años 90 que he reelaborado. Los he adecuado a mi actual estado de ánimo creativo», explicó la pintora y escultora de Pollença en referencia a esta serie, titulada We are broken reality that lives by loving.

En la zona del Opening, dirigida a los nuevos artistas, destaca la presencia, por segundo año consecutivo, de la Galería Fermay. Su responsable, Antoni Ferrer, apuesta en esta ocasión por la obra de una sola persona, Damaris Pan. «Es la mejor forma de que una propuesta llegue al público», indicó quien repite presencia ante el buen resultado de la edición de 2024. «Ya nos conoce más gente y podemos mostrar mejor nuestras líneas pictóricas y escultóricas», agregó el responsable de una galería con casi tres años de vida.

Llamó la atención la instalación 'Tapís', de Mònica Fuster (centro), en el estand del IEB. En la imagen le acompañan Sebastià Mascaró, Karen Müller, Pedro Vidal y Llorenç Perelló.

Sin embargo, uno de los montajes más llamativos de Arco es Tapís, de Mònica Fuster, comisariada por Sebastià Mascaró. Ganó el concurso de este año del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). No en vano, el estand del IEB es de las instalaciones más fotografiadas. Este proyecto multisensorial nace de un estudio de 2020 de Fuster (ganó la Crida) sobre las tradiciones de la pagesia mallorquina, la protección del medio natural y su intento de recuperar el tap de cortí, el pimiento autóctono para elaborar la sobrasada. Además, esta creadora le dio un enfoque textil para pintar con él las telas de llengües.

En el espacio del IEB, una escalera tradicional para coger higos y un largo manto enristrat de taps de cortí secos sobre ésta, obra de Fuster, hacen las delicias del público. Una pantalla con la recogida del pimiento en Vilafranca, con música tradicional pagesa de fondo, de Júlia Colom, hacen el resto.

Finalmente, en las galerías Moisés Albéniz y en Espacio Valverde participan, por primera vez, Grip Face, y por octava Robert Ferrer i Martorell. Face, que ya vendió su pieza De máscara a placebo insomne, también exhibe el cuadro Paraíso de azufre y utopía de pantano.

«Recupero con nostalgia un amuleto de pelo que tenía de pequeño en casa de mis abuelos que me ayudaba a combatir la ansiedad», declaró el artista de Son Ferriol sobre su pieza-escultura. «En mi obra reflejo mis miedos en este mundo que está patas arriba».

Mientras que Ferrer destacó que aprovecha cada edición para presentar su nueva serie geométrica, ahora titulada Proporciones, a la que ha añadido vidrio esmerilado con el que nunca había trabajado.

«Siempre he utilizado Arco para presentar mis nuevas líneas de trabajo, piezas de nueva estructura. Y, este año, ha venido muchísima gente. Incluso coleccionistas ya me han reservado piezas», finalizó.