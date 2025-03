La gala de entrega de los Premios Oscar partieron con muchas dudas sobre quién podría proclamarse como la gran vencedora. Muchos hablaban de la polémica Emilia Pérez, con la actriz Karla Sofía Gascón en el centro de la diana; otros se inclinaban por The Brutalist, cimentada sobre un imponente Adrien Brody; y había quien también se decantaba por Cónclave, el drama sobre la elección de un nuevo pontífice, quizá, motivados por la actualidad del Vaticano. Y mientras las apuestas se hacían, Sean Baker y su cinta, Anora, avanzaban sin hacer mucho ruido, pero logrando los premios importantes.

Y así fue. No se puede decir que saltara la sorpresa porque Sean Baker y su film, protagonizado por una no menos merecedora del premio Mikey Madison, sonaban en muchas apuestas desde hacía semanas. En parte porque las aparentes favoritas perdían peso por muchas razones, sí, pero también por méritos propios porque Anora es la culminación de un cineasta que lleva arriesgando desde que empezó en esto de hacer cine. Por ello, contestamos a la pregunta de quién es Sean Baker.

Dree Hemingway y Besedka Johnson, protagonistas de 'Starlet'.

Baker nació en 1971 en Summit, uno de esos pequeños condados de Nueva Jersey cuyo mayor patrimonio es que está a tan solo una hora de Nueva York. Criado a la sombra de la gran ciudad, al igual que le pasara a otros grandes nombres del arte norteamericano como Frank Sinatra o Woody Allen, Baker se formó en la Universidad de Nueva York, la misma que ha dado decenas de premios del mundo del arte y la ciencia hasta la fecha.

Ya desde sus comienzos en el mundo del celuloide, Baker se ha caracterizado por un cine de raigambre social y reflexiva que se ha movido mejor en los círculos independientes que en las grandes citas comerciales. Es, por así decirlo, el ejemplo del típico cineasta neoyorquino que vive por y para el cine. Para muestra, un botón: es productor y guionista de prácticamente todo lo que rueda, lo que significa que lo que cuenta son sus historias, las que él quiere contar.

Ya lo es Four Letter Words, su primera película, que data del año 2000 y en la que habla de las formas de comunicarse de los hombres jóvenes de Estados Unidos, o en Take Out, del año 2004, coproducida junto a Shih-Ching Tsou, y en la que habla de un inmigrante chino ilegal que se atrasa en el pago de una deuda de contrabando y teniendo que reunir el dinero en un solo día. Este último título se estrenó en Slamdance, el festival independiente que nació como respuesta a Sundance.

La primera cinta que empezó a generar un nombre a nivel más internacional fue Starlet, del año 2015 (sin olvidar Prince of Brooklyn, del año 2008), un drama sobre dos mujeres, una de ellas es Jane, de 21 años y actriz en ascenso del mundo del porno, y la otra es Sadie, de 85 años, una anciana jubilada de la que se hace amiga.

Tras Starlet llegaría, ahora sí, el primer gran título de Baker a nivel internacional: Tangerine. Del año 2015, la cinta gira en torno a una prostituta transgénero que descubre que su novio, quien también es su proxeneta, le engaña con una mujer cisgénero. Estrenada en Sundance, fue filmada con teléfonos iPhone 5s y recibió tanto buenas críticas como una buena recepción del público. Sirvió para que Baker continuara explorando las temáticas sociales que ya le caracterizaban.

Un fotograma del filme 'The Florida Project', de Baker.

Llegó así a The Florida Project, su primera gran película protagonizada por Willem Dafoe (que logró una nominación al Oscar por su papel), Broklynn Prince y Bria Vinaite. La película narra la historia de una niña que vive junto a su madre soltera en un motel de carretera cercano a Disney World. La lucha de la madre por salir adelante y mantener la visión inocente de su hija convierten a este drama social en una de las cintas de Baker mejor valoradas y más conocidas.

Tras el éxito de The Florida Project, Baker se introdujo en la producción de Red Rocket, un filme en tono de comedia negra sobre un actor porno venido a menos que regresa a su ciudad natal y emprende una relación con una adolescente. Y, ahora sí, llegamos a Anora, donde todas las temáticas que Baker ha ido explorando confluyen en esta historia sobre una una joven prostituta de Brooklyn que tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso y se casa con él, lo que provocará la negativa de la familia del ruso.

Una imagen de 'Anora', cinta ganadora del Oscar a Mejor Película, Dirección, Guion y Actriz.

Este filme le ha valido a Baker el Oscar a Mejor Película por primera vez y, a su vez, el de Mejor Director y Mejor Guion Original, la santísima trinidad del autor total que logra no solo escribir una gran historia sino que además es capaz de llevarla a cabo desde la dirección y, además, le sale una película redonda valedora del reconocimiento internacional.

Baker es, a todas luces, un autor audiovisual, un cineasta en el sentido estricto del término, alguien que se expresa mediante las imágenes en movimiento y contando una historia. Esto se debe a que, además de una gran sensibilidad social, Baker es un cineasta que es, además, cinéfilo, con un grandísimo conocimiento de la obra de sus colegas, no solo los cercanos y coetáneos, sino también alejados en el tiempo y el espacio como es el caso de nuestro querido Agustí Villaronga.

Imagen de 'Tras el cristal', la cinta de Villaronga que sirvió de inspiración para Baker.

Baker ha reconocido la influencia que el mallorquín ejerció en él con su filme Tras el cristal, colocando la obra del isleño al nivel de otros españoles como Pedro Almodóvar. Cuando falleció el director mallorquín, Baker colgó una publicación en sus redes sociales en la que destacó la figura del balear además de la importancia de su cine en su propia obra.