Aunque se decantó por Empresariales, Sònia Lleonart (Mataró, 1971) supo desde siempre que lo suyo era la escritura. Siempre acompañada de un bolígrafo –cuando era pequeña no había ordenadores, recuerda–, imaginaba mundos, que plasmaba incluso con poemas. Por eso, optó por la rama del márketing, que es la «vertiente más creativa dentro del mundo empresarial».

Sin embargo, su ansia de formación literaria la llevó a matricularse en la escuela de escritura del Ateneu Barcelonès, lo que la hizo cambiar el afán por conquistar clientes a cautivar a los lectores, algo que ha conseguido con su celebrado debut: Nascuda de Venus, publicada en catalán por Rosa dels Vents y en castellano por Grijalbo.

El azar quiso que Lleonart diera con un artículo que hablaba de Botticelli y una mujer llamada Simonetta Vespucci. «No sabía quién era, pero sí me resultaba familiar su rostro, aunque hasta ese momento no me di cuenta de que se trataba de un personaje real: una mujer de la nobleza genovesa que enamoró a toda Florencia, incluida la influyente familia Médici o el mismísimo Sandro Botticelli, y se convirtió en la belleza por excelencia del renacimiento», destaca.

«La historia de la musa y el pintor me pareció muy interesante para transformarla en novela, pero era necesario documentarme bien. No soy historiadora, pero desde el primer momento quise que todos los datos que aparecieran fueran reales», apunta. Cuando ya tuvo la trama bien atada y trabajada, la autora visitó Florencia para poder plasmar mejor los escenarios italianos por los que transcurre la novela. De hecho, Nascuda de Venus se construye a partir de tres historias de amor cuyo hilo conductor es Botticelli, pero se sitúa en tres épocas y lugares distintos. Arranca en Florencia, en 1510, pero el lector también viajará a San Gimignano, Roma, Milán y Barcelona, atravesando los más de quinientos años que separan al pintor de la actualidad, pasando también por la década de los 70 del siglo pasado, con el romance entre el conde Verini y Graziela.

Portada de la novela en su edición en catalán.

«No quería que fuera una mera novela histórica porque, como lectora, aunque las encuentro interesantes, se me antojan muy lejanas. Me importaba mucho que el lector se sintiera identificado con los personajes, que se sintiera uno más», explica. De ahí que trajera a Botticelli a la contemporaneidad, lo que consigue a través de Carla, una restauradora que trabaja en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y es «una apasionada de Botticelli y del arte del renacimiento», algo que la lleva a la Galleria degli Uffizi, donde se conserva tanto El nacimiento de Venus como La primavera, ambos clave de este libro. Hasta allí también fue la autora, que, como Carla, quedó totalmente impresionada por las dimensiones de las piezas. «Tenía la sensación de estar dentro del cuadro, algo que he intentado transmitir al lector, a quien también llevo de la mano en el viaje que propone la novela, desde la Florencia del renacimiento y de los Médici hasta la actualidad, pasando por los setenta. Al final, el lector verá cómo las historias están conectadas por una carta que escribió Botticelli en el lecho de muerte y que tiene que ver con un cuadro desaparecido durante cinco siglos».

En este sentido, Lleonart remarca que «la mayoría de los cuadros de Botticelli están inspirados en la poesía de Angelo Poliziano». «Obras como El nacimiento de Venus o La primavera son muy complejos y a día de hoy son todavía difíciles de interpretar por la gran riqueza de elementos mitológicos que contiene; incluso los más entendidos no se acaban de poner de acuerdo», afirma. En cualquier caso, Lleonart se proponía, y parece ser que lo ha conseguido a juzgar por la buena acogida de este debut, hacer llegar el arte a cualquier tipo de lector, tenga o no conocimientos artísticos, además de humanizar al genio renacentista. De hecho, la autora presume de que «hasta hay historiadores que me han felicitado por la rigurosidad de los detalles; también una editora criada en Florencia, quien me aseguró que estaba maravillada de cómo había podido reflejar la vibración y el ritmo de las calles de la ciudad», celebra la escritora, que ya está trabajando en una suerte de continuación de Nascuda de Venus.