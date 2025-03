La ceremonia de los Premios Oscar 2025 ya está a la vuelta de la esquina, un acontecimiento que paraliza el mundo del cine y que reúne a las estrellas más brillantes del firmamento cinematográfico. Este prestigioso evento tendrá lugar en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, y como cada año, España no será la excepción en seguir cada detalle con fervor. Cineastas, críticos y aficionados se preparan para una noche repleta de emoción, nerviosismo y glamour. Todo se perfila para que la 97ª edición sea una celebración sin igual.

Con la comedia y el carisma de Conan O’Brien a la batuta de la presentación, la expectación no podría ser mayor. Desde hace meses, los preparativos han estado en marcha y todo está listo para una gala que promete sorprendernos. La ceremonia acogerá una mezcla rica y variada de nominados, desde legendarios veteranos hasta prometedoras revelaciones, que han cautivado a críticos y público por igual. Y es que la historia del cine continúa escribiéndose en cada edición de los Oscar, un recordatorio anual de que la creatividad no conoce límites.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar 2025?

La fecha prevista para los Premios Oscar 2025 es el 2 de marzo, así que id reservando la noche. La gala arrancará a las 19:00 horas en horario local de Los Ángeles, lo que significará que, para los que disfruten del espectáculo desde España, arrancará a la 01:00 horas del 3 de marzo. Aunque la madrugada será larga, seguro que valdrá la pena seguir esta celebración llena de historia y gloria.

Para no perderte ni un detalle, Movistar Plus+ se encargará de la retransmisión exclusiva en España. La cadena ofrecerá una cobertura completa, desde la clásica alfombra roja hasta cada intervención de los galardonados. De todas formas, para quienes no cuenten con una suscrición a la plataforma, pueden seguir la actualidad de la gala a través de las redes sociales de la Academia en Twitter e Instagram.