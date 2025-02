El paso por Mallorca de Karla Sofía Gascón aún como Carlos

Karla Sofia Gascón se convirtió en poco tiempo en un nombre que suena por todos lados, ya sea por sus polémicos tuits o por su histórica nominación en los premios Oscar; es la segunda española que opta a una estatuilla. La actriz vio reconocido su trabajo en Emilia Pérez, de Jacques Audiard, en el Festival de Cannes, así como en los galardones del Cine Europeo, en los que fue la primera intérprete trans en hacerse con uno. Cabe destacar que, si finalmente Gascón se lleva el Oscar, sería la primera española en obtenerlo en una categoría protagonista, ya que Penélope Cruz se lo llevó, pero como mejor actriz de reparto.

Lo que no todo el mundo sabe es que la actriz actuó en 2011 en una película que lleva sello mallorquín, El cura y el veneno, de Antoni Caimari Caldés. La cinta está protagonizada por Karla Sofia Gascon, en el papel de Felipe, y por Vanessa Conde como Marie, y cuenta con un elenco de actores de la Isla junto a rostros conocidos a nivel nacional como Jose Isbert. «Fue antes de su transición, pero Carlos Gascón ya era muy famoso, sobre todo en México, donde protagonizó filmes y telenovelas. Tengo que decir que me apoyó desde el primer momento», señala Caimari.

A la izquierda Karla Sofía Gascón cuando se identificaba como Carlos Gascón durante su rodaje en Mallorca en 2011 junto al recientemente fallecido Jose Isbert -derecha-.

La película es la adaptación de la novela homónima del escritor vasco Innuck Roda. «Cuando me presentó la historia una de las actrices, me reuní con el escritor, que me propuso adaptarla al cine», recuerda Caimari, a la vez que destaca la labor de todo el equipo de producción del filme. «Contamos con la ayuda de los estudiantes del Juníper Serra, que incluso se pusieron detrás de la cámara», añade. El filme, rodado en el 2011, narra la historia de un crimen. Felipe, que es interpretado por Gascón, es un cura que imparte clases en un colegio y comienza una investigación para esclarecer el asesinato.

Karla Sofía Gascón -entonces Carlos-, en 2011 en Mallorca junto al cineasta Antoni Caimari.

El paso por Mallorca de Gascón está filmado en entornos como Can Marqués o la antigua cárcel de Palma, en la que se rodaron algunas de las escenas. También sirvieron de localización la galería de arte Lluc Fluxà o el Hotel Estrella de Mar. «Trabajar con Gascón fue muy agradable. Era alguien bromista, pero seria en el trabajo», rememora Caimari, quien destaca la profesionalidad de la actriz y su buen hacer en Emilia Pérez. «Su interpretación es muy buena, espero que obtenga la estatuilla», considera el director.

Respecto a los polémicos tuits de la que se ha alzado como la ‘villana’ de los Oscar, Caimari lo tiene claro: «Es transfobia. Ella ya pidió perdón», sentencia el mallorquín, a la vez que alude a una industria, la del cine, donde hay mucho racismo y misoginia. «Si ya pidió perdón, no entiendo tanta polémica. Está claro que hay odio por su identidad de género, por eso la sometieron a ese linchamiento», insiste.

En cuanto al futuro de la cinta, que ahora vuelve de forma inesperada al presente a través de la nominación de Gascón, Caimari quiere revisarla y volver a ponerla en circulación. «Quiero hacer otro montaje. Es mi primera película y no veo las cosas de la misma manera. Cuando lo tenga, la volveremos a lanzar», apunta, a la vez que explica que durante este tiempo mantuvo contacto con Gascón, a la que incluso le mandó un mensaje de ánimo durante la polémica de los tuits. «Gascón presentó la película en el Festival de Cine de Toluca y explicó los pobres medios que teníamos a la hora de rodar. Según me contó, el público no se podía creer que rodáramos una película con tan pocos medios», finañiza Caimari, que también dirige el Festival Films Infest, que nació en la Isla y que, desde hace unos años, tiene su sede en la ciudad de Nueva York.