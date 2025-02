Can Tàpera se llena un año más de música con el ciclo de conciertos Melodies de Primavera. La segunda cita de estas Nits de Can Tàpera será el 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el espacio de la calle Can Tàpera, 5, de Palma. Para la ocasión, Ultima Hora organiza un sorteo en el que se puede ganar una entrada doble. El único requisito para participar es estar registrado en la web, un proceso sencillo y gratuito, y acceder a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Este segundo concierto, organizado por Joventuts Musicals de Palma, contará con Álvaro Castelló en una actuación titulada Nit d'elegància i emoció explorant la potència expressiva de la viola. Álvaro Castelló (Sevilla, 2003) entró en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se formó durante tres años con la profesora Diemut Poppen. En 2021, se trasladó a Berlín, para ser alumno de la Hochschule für Musik "Hanns Eisler", en la clase de la profesora Simone Jandl. Can Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra, es un espacio comprometido con la promoción cultural, la formación y la acción social en las Islas Baleares. Un centro multidisciplinar, un punto de encuentro dedicado a actividades sociales, culturales y educativas, abrazando la diversidad y la inclusión para fomentar el progreso social. La Fundació Sa Nostra lleva a cabo acciones de carácter social, educativo, cultural y medioambiental que tiene como objetivo fundamental colaborar en el bienestar social, en la mejora de la educación y el medio ambiente y el progreso cultural de la población de su ámbito de actuación.