En este fin de semana en el que termina febrero y empieza marzo, los planes del ocio se centran, como no puede ser de otra manera, en la celebración del Dia de les Illes Balears. Aunque la festividad cae este año en sábado, son muchos los afortunados que podrán hacer puente y disfrutar de algunos días extras de descanso. Sea o no así, lo cierto es que los planes de ocio para estos días son más que interesantes.

Entre los conciertos más destacados está el que ofrecerá el mítico grupo de rock catalán Sopa de Cabra este sábado en el Auditòrium de Palma, que al día siguiente, el domingo, acogerá un gran show para recordar la visita de los Beatles a España, realizada en el verano de 1965, y que lleva por título Beatles Monumental. En el apartado teatral, solo por citar algunos títulos, sobresale la propuesta del Teatre Principal de Palma La presència, que cuenta en su elenco con Nausicaa Bonnín -recientemente nominada al Goya por su papel en La infiltrada- y la del Principal d'Inca: Les mans, de Llàtzer Garcia y dirigida por Síliva Munt. Además, este fin de semana es el primero que se inaugura la Fira del Ram en Son Fusteret, que estará abierto hasta el próximo 27 de abril.

Conciertos

El Auditòrium de Palma será, sin duda, uno de los escenarios más concurridos estos días porque acoge multitud de planes. Este mismo viernes, por ejemplo, acoge a la Orquesta de Cámara Philharmonia Frankfurt, fundada en el año 2019, se ha convertido en una de las formaciones más sorprendentes y ambiciosas de la actualidad.

Al día siguiente, el sábado 1 de marzo, Dia de les Balears, verá subir encima de su escenario al mítico grupo de rock catalán Sopa de Cabra. La banda de Girona liderada por Gerard Quintana presentará su último disco, Ànima, pero, cómo no puede ser de otra manera, repasará sus grandes éxitos, entre los que figuran Si et va bé, L'Empordà, Camins, El far del sud y El boig de la ciutat. Y no termina aquí, pues el Auditòrium recibirá el domingo el espectáculo Beatles Monumental, que conmemora el 60 aniversario de la visita de los Beatles a España. La iniciativa, impulsada por Rubio Produccions, consistirá en una serie de actuaciones de grupos tan conocidos y variopintos como La Granja, Sexy Sadie, L.A, Guille Wheel, Alejandra Burgos, Matt Crosset, Suasi, Aina Zanoguera & Gori Matas, Victoria Lerma y Los Brindis, Rufus T. Firefly y Pancho Varona, que rendirán homenaje a los cuatro de Liverpool.

Teatro

Este mismo viernes el Teatre Principal programa la obra La presència, una coproducción de Sixto Paz Produccions y La Villarroel que cuenta en su elenco con Anna Sahun, Pau Roca, Marc Rodriguez y Nausicaa Bonnín, esta última de abuelos mallorquines y recientemente nominada a un Goya por su papel en La infiltrada, película que finalmente ganó el Goya ex aequo a Mejor Película junto a El 47. Por su parte, el sábado el Teatre Principal d'Inca propone Les mans, una historia de amor imperfecta que expone una pregunta difícil: ¿pondrías en juego tu vida sentimental para salvar tu proyecto soñado? El montaje está escrito por el conocido dramaturgo Llàtzer Garcia y dirigido por Sílvia Munt.

Asimismo, el Auditòrium de Palma acoge durante todo el fin de semana la obra Pánico en Escena, la obra inmersiva inspirada en juegos como el Cluedo y novelas como las de Agatha Christie, de la mano de Juanka Rosselló Alabat y Dacapo Espectacles. En esta ocasión, el público tendrá la ocasión de recopilar pruebas, preguntar a los actores y llegar a un veredicto. Uno de los actores es el asesino, pero será el espectador quién decidirá a quién creer y a quién condenar.

Fira del Ram y Dia de les Illes Balears

Sin duda, uno de los planes imprescindible para este fin de semana es la inauguración de la Fira del Ram este viernes en Son Fusteret, donde se podrá visitar hasta el 27 de abril. El horario de apertura de la Fira del Ram será el siguiente: de lunes a jueves de 16:30 a 23 horas; los viernes, de 16:30 a 1:00; los sábado, de 11 a 1:00 y los domingos de 11 a 23:30 horas.

Por último, pero no por ello menos importante, está la multitud de actividades que el Govern ha programado para celebrar el Dia de les Illes Balears, con puestos de gastronomía en el Parc de la Mar, pero también jornadas de puertas abiertas, conciertos y propuestas para disfrutar en familia de estos días de descanso.