La segunda edición de la Beca de Jóvenes Talentos del Festival Paco de Lucía Mallorca cuenta entre su comité de selección con uno de los cantantes canadienses más reconocidos en todo el mundo: Bryan Adams. El artista ha difundido un vídeo a través de las redes sociales de dicho festival en el que manifiesta su entusiasmo por ser parte de este proyecto, una «oportunidad para artistas emergentes que quieran desarrollar una carrera profesional en el mundo del flamenco», informaron desde la organización.

«Paco de Lucía fue un visionario cuya música y pasión dejó una huella increíble en el mundo, a mí incluído», cuenta Bryan Adams en el vídeo. «Esta beca es una oportunidad que cambia vidas y me emociona ver cómo jóvenes talentos continúan su legado», añadió el cantante.

Los caminos de Bryan Adams y Paco de Lucía se cruzaron en 1995, cuando el cantante y compositor canadiense fue elegido para interpretar el tema central de la película Don Juan de Marco y contactó con el guitarrista, que vivió en Mallorca, con la finalidad de participar en la grabación del tema. Tras una primera declinación de De Lucía, ambos artistas coincidieron en Jamaica donde finalmente emprendieron una colaboración que pasó a la historia: Have You Ever Really Loved a Woman, que fue el tema principal de la cinta protagonizada por Johnny Depp y Marlon Brando, nominada al Oscar como mejor banda sonora y número uno en las listas norteamericanas.

Sobre la Beca de Jóvenes Talentos, se trata de un proyecto que está financiado con el mecenazgo de Grupo Piñero y cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma, la Fundación Turismo de Palma 365, el Teatre Principal de Palma y el Consell de Mallorca.

El ganador de la beca tendrá la oportunidad de estudiar en el curso Spain Summer Performance Program del campus de Berklee en Valencia –una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en la formación de músicos profesionales– y de actuar en un concierto especial en el Teatre Municipal Xesc Forteza dentro de la programación del Festival Paco de Lucía Mallorca, que se celebra del 8 al 14 de marzo.

Para aspirar a la beca, cuyo plazo de presentación de candidaturas termina este viernes 28, se requiere tener entre 15 y 30 años, haber nacido o ser residente en las Islas, contar con una formación con potencial desarrollo y manifestar un compromiso con construir una carrera musical profesional. La entrega de la beca se realizará en una ceremonia especial, el 9 de marzo, en el Principal de Palma.