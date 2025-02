Cuando Júlia Colom compuso Camí amunt con su guitarra en la intimidad de su habitación en Valldemossa nunca imaginó que años después esa misma canción sonaría en el escenario del Auditòrium de Palma arropada por ochenta músicos de la Orquestra Simfònica. Este sorprendente «lujo» se materializará este jueves a las 20.00 horas en un concierto en el que, además de la cantante de Valldemossa, actuarán el flautista ibicenco Rafael Adobas, el bajo barítono menorquín Simón Orfila y el grupo Ressonadors, cuya música bebe del repertorio tradicional de las Pitiüses. Una nómina representativa de la escena musical de las Islas concentrada en una velada para celebrar el Dia de les Illes Balears.

«Cuando Pablo Mielgo [director de la OSIB] me invitó a interpretar Camí amunt me quedé impresionada porque nunca me hubiera imaginado poder cantar una canción mía en ese formato. Es una canción introspectiva que ahora coge otra dimensión, pero la verdad es que suena muy bien. Es muy fácil cerrar los ojos y entender el mensaje», afirma.

Sencillez

«Al principio estaba un poco asustada porque siempre me ha importado más la sencillez. Para mí lo primordial es el mensaje y la melodía, algo que no quiero que se pierda con la instrumentación o contramelodías o cualquier cosa que pueda suceder con los arreglos. Pero eso no ha pasado y me siento muy cómoda con la Simfònica», reconoce la cantante, muy agradecida por la invitación. De hecho, es tal la comodidad que siente que asegura que «ahora tengo ganas de que la Simfònica orqueste más canciones mías; por ejemplo, creo que quedaría muy bien Olivera». Además de Camí amunt, uno de los temas que forma parte de Miramar (La Castanya, 2023), el primer y celebrado disco de Colom, la cantautora interpretará Lo pi de Formentor, «poema que, aunque no es el himno oficial de Mallorca, creo que tiene ese peso». Precisamente Colom será la encargada de cerrar el recital con el himno oficial de la Isla, La Balanguera.

Sobre la identidad balear, la artista confiesa que «nunca he oído a nadie decir que se siente balear; de hecho, pongo en duda que exista la identidad balear». «Me considero mallorquina y valldemossina, y cuando canto pienso en esto. Lo hago desde la identidad que siento y no me siento balear. En este sentido, creo que es una diada un poco extraña, diría que es una fiesta sin un sentimiento o historia que la respalde», admite. «En todo caso, eso no quiere decir que desmerezca el concierto de la Simfònica, porque me parece muy bonito que los artistas de las Islas nos unamos. Es cierto que cada isla ha ido por su cuenta y no nos sentimos parte de un todo, pero al fin y al cabo nos une la cultura, que es nuestra lengua e historia», aclara. «Por tanto, me siento hermanada con Menorca, Eivissa y Formentera por los vínculos culturales y, en consecuencia, me gusta que se tiendan puentes entre las Islas. Este concierto es una buena muestra de ello, para reencontrarnos y ver que somos familia», añade.

Por otra parte, Colom avanza que ya tiene terminado su segundo disco, que saldrá a finales de este mismo año con La Castanya. A diferencia de Miramar, que contenía diez temas, entre ellas algunos de tradición mallorquina, el nuevo trabajo «es cien por cien mío», con nada más y nada menos que once canciones. «Es un paso más en todos los sentidos», apunta. «Estoy muy orgullosa de este nuevo disco, creo que he encontrado un bonito equilibrio entre canciones más bailables, pero también con baladas al estilo de Camí amunt, que disfruto mucho de componer». Tanto a nivel de producción como de contenido, anuncia que sí hay un hilo conductor, aunque «no es un disco que critique o reivindique nada: es muy personal e introspectivo». Mientras no se confirmen fechas más concretas, Colom tiene algunos conciertos programados: el 6 de marzo actuará en la gala de los Premis Enderrock en Girona, el día 12 actuará en la ciudad francesa de Nantes y el 22 ofrecerá el último concierto de Miramar en Barcelona.