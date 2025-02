Con tan solo 20 años, Chiara Oliver ha participado en diferentes talent show. En 2019 llegó a la final de Got Talent España; en 2022 se sumó a La Voz como parte del equipo de Laura Pausini. Finalmente, su paso por Operación Triunfo 2023 fue su punto de inflexión personal y profesional, el punto de ignición de su carrera. Tras su primer EP, La libreta rosa, un trabajo que nacía a partir del icónico cuaderno que llevó consigo durante su paso por la famosa Academia, donde recogió sus pensamientos y experiencias, que más tarde tradujo en canciones; ahora le llega el turno a La última página, donde relata sus vivencias tras abandonar el concurso. Trui Teatre acogerá el 22 de marzo, a las 21.00 horas, la presentación de este EP de siete canciones, donde la menorquina expande y completa una historia que ya fue número 1 en ventas en España.

Pocos artistas se exponen tanto, en especial en sus primeros pasos musicales. Y es que el repertorio de Chiara Oliver es un espejo que refleja sus capítulos emocionales con una franqueza que desarma. Reconoce que de todas sus canciones, hay que da una imagen aproximada de como es nuestra protagonista en las distancias cortas. «Todas las versiones de mí’ refleja muy bien mi debate interior», manifiesta sin perder esa naturalidad que la hace tan transparente. Habla con pausa, mostrando atisbos de su acento británico materno, pero no duda ni un segundo cuando le preguntamos por qué canción le habría gustado escribir: «Dreams, de Fletwood Mac», apunta risueña la menorquina.

En su último EP, la artista ha flexibilizado su proceso creativo dejando que otras personas aporten su experiencia. Sumar siempre enriquece. Como resultado, su trabajo ha experimentado una parábola de crecimiento narrativo y musical. Hoy sus canciones son un crisol de estilos que gravitan el presente y el pasado, no en vano «tengo muchos artistas favoritos, desde clásicos como Stevie Wonder y Fletwood Mac, a otros más recientes como Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo». La variedad es su marca de agua porque «no me gusta encerrarme en un estilo, me gusta experimentar», apunta esta joven artista para quien la música «es cien por cien terapéutica».

De sus propias aptitudes, destaca como puntos fuertes «el directo, que es lo que más disfruto, pero también mi voz». Le preguntamos si es una persona ambiciosa, y con la franqueza que la caracteriza, afirma positivamente, aunque matiza que ante todo «mi meta es ser feliz y disfrutar de esto. Si pierdo el amor por la música, todo perdería el sentido».