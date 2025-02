La película Cónclave, sobre la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa, sorprendió este domingo al hacerse con el principal premio en los galardones del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood, en una noche en la que Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor. El resultado de estos galardones pone su granito de arena al​ ambiente de incertidumbre​ que ha caracterizado esta temporada de premios que verá su final este 2 de marzo, cuando se entreguen los ​​Oscar.

Cónclave, de Edward Berger, se impuso a Anora, de Sean Baker, que ya se había coronado como la mejor película en entregas como los Critics Choice Awards, los premios Spirit o los galardones que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood​, así como a Wicked, The Brutalist o Emilia Pérez​.

​Por su parte, Timothée Chalamet impactó al ganar el premio a mejor actor por su trabajo en Un completo desconocido, en donde encarnó a la leyenda de musical Bob Dylan. Mientras, Demi Moore recibió el galardón de mejor actriz por el filme de terror La sustancia, que también le otorgó un Globo de Oro en enero, venciendo así a su dura contendiente y ganadora del Critics Choice Awards, ​Mikey Madison, de Anora.

Demi Moore, mejor actriz por su trabajo en 'La sustancia'.

La gala, que transcurrió con​​ pequeños problemas de producción​, también premió a​ algunos favoritos predecibles como la actriz​ ​Zoe Saldaña quien ​avanzó un paso más hacia ​el ​Oscar​ ​tras ganar el premio a mejor actriz de reparto por Emilia Perez. «Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y Emilia Pérez tiene que ver con la verdad y con el amor», dijo la intérprete. Por su parte, Kieran Culkin obtuvo el mismo reconocimiento en la categoría masculina por su trabajo en A Real Pain.

Por último, los apartados televisivos de la gala también contaron con algunas sorpresas: Selena Gomez subió al escenario para recibir el premio a mejor elenco de una serie de comedia por Solo asesinatos en el edificio, y Martin Short​ venció a Jeremy Allen White como mejor actor de una serie de comedia por dicha producción.

En las categorías de interpretación, Colin Farrell ganó el premio a mejor actor de una serie limitada por El Pingüino y Jean Smart obtuvo el de mejor actriz de comedia por Hacks. No obstante, Shogun continuó liderando en los premios al llevarse el de mejor elenco de una serie de drama, mejor actor para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai por mejor actriz protagonista.