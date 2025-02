A Joseph Hodges le brillan los ojos cuando habla de lo que le gusta. El diseñador de producción inglés, de madre mallorquina, cuenta en su filmografía con algunas de las mejores películas de la historia, como Cadena perpetua, de Frank Darabont, así como Apolo 13, de Ron Howard, Mentiras arriesgadas, de James Cameron o Hook, de Steven Spielberg, que fue su puerta de entrada al cine. No obstante, hablar de ellas no le emociona tanto como hacerlo de su familia y su pasión por el ciclismo. Y es que Hodges iba para ciclista, pero se formó como arquitecto por accidente y, también accidentalmente, acabó en Hollywood. De pedalear por la Serra a rodar con Spielberg. Su historia es, ya en sí misma, de película.

Nacido en Inglaterra, Hodges ha pasado gran parte de su infancia y juventud en Fornalutx, de donde era su familia materna y donde, de hecho, reside ahora. Sin ir más lejos, su hija Isabella es una fornalutxenca más a sus siete años. Precisamente todos esos años son los que se ha tomado de descanso Hodges para estar cerca de su familia: «No creo que haya ningún padre que haya estado tan pegado a su hija», bromea el británico.

Recuerda con nostalgia sus veranos en la Isla cunado era joven: «Podías escuchar las campanas de la iglesia, íbamos a desayunar al Santa Marta, que lo llevaba mi familia, y los niños solían jugar en las calles. Ahora ya no hay casi niños». Y añade: «Y esa montaña», señalando por la ventana del bar, «era mi montaña». Lo dice porque la subió y bajó sobre dos ruedas cientos de veces ya que esas vacaciones estivales eran para él, y gracias a su abuelo, cuyo sola mención le produce una ternura y emoción muy profundas, sinónimo de ciclismo.

Montado sobre su bici, el joven Hodges aprovechaba para pedalear por la Serra sin parar y entrenarse cada vez más en serio para competir en torneos de ciclismo. Una pasión que ha mantenido durante toda su vida hasta que hace unos años sufrió un accidente. Curiosamente fue otro momento accidental lo que le hizo tomar un desvío en su vida. Tras haber pasado un año entero preparándose concienzudamente, Hodges cayó de la bici y se lesionó. «Fue duro, todo un año tirado por la borda». No le quedó otra que centrarse en sus estudios de arquitectura, los cuales había escogido porque su duración extensa le hizo pensar: «Podré entrenar ciclismo seis años».

Y entre casualidades anda el juego, ya que a la vuelta a la Isla, al acabar la carrera, un Hodges sin saber qué hacer con su vida acabó conociendo a una chica que le llevaría a Estados Unidos donde, por cuestiones que no vienen al caso, llegaría a un impasse vital: volver a casa o aceptar un trabajo en una serie de televisión de la que quizá han oído hablar: Star Trek: Next Generation.

Fue su primer trabajo como diseñador de sets de rodaje y fue una gran experiencia, pero empezó a escuchar rumores de que le iban a despedir y, ya se sabe, cuando el río suena...: «Parecía un tema de que no se pueden más que un número determinado de cargos por proyectos», y él debía ser ascendido a senior set designer. La noticia fue un jarro de agua fría, «me quedé devastado», confiesa Hodges. Y, de nuevo, otra casualidad: «Una compañera fue a comer con unos productores, me invitó, fui y conocí a una serie de personas a las que les mostré mi trabajo. Me dijeron que iban a empezar un proyecto y que me querían en él. Así que volví al departamento de Star Trek para decir que me iba y allí me dijeron: ‘sí, es cierto que te vamos a despedir, pero no tienes por qué irte ya’, y contesté: es que ya tengo un nuevo trabajo. Arquearon la ceja y quisieron saber de qué se trataba, a lo que repuse: No lo sé, solo sé que lo dirige Steven Spielberg y es sobre Peter Pan».

Diseños de Hodges en este caso para ‘Hook’, de Steven Spielberg.

Peter Pan

Se trataba de Hook, cinta protagonizada por Robin Williams, Dustin Hoffman y Julia Roberts de 1991 y que fue su primera incursión en el mundo del cine. De ella Hodges recuerda con algo de lamento «lo muchísimo que construimos», como el barco pirata del Capitán Garfio o la casa de muñecas en la que Campanilla se encuentra con Barbie. «Se ve muy poco en comparación con todo lo que hicimos». A partir de ahí, el británico ya no paró y empezó a encadenar títulos de renombre y directores míticos del Séptimo Arte. Sin ir más lejos, su siguiente película como diseñador de sets fue nada menos que Drácula, de Francis Ford Coppola, con Gary Oldman como el temido conde, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins en el reparto. «No es una mala segunda película en la carrera de alguien», explica Hodges que también rememora la poca comunicación –o nula– que hubo entre el departamento de diseñadores de producción y el de vestuario, monopolizado por la diseñadora Eiko Ishioka.

Tras la aventura vampírica, Hodges esperaba poder ascender a diseñador de producción, que es básicamente el encargado de toda la estética material de una película, quien decide el set y quien lo diseña. En este sentido surgieron dos proyectos, uno que rechazó porque no sabía cuándo empezaría y que resultó ser Forrest Gump, y otro que aceptó por ser más inminente en el tiempo: Cadena perpetua. La cinta de Frank Darabont, que adapta una historia de Stephen King, está protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman y es considerada como una de las mejores de la historia. «Es uno de los títulos de los que más orgulloso me siento de haber participado», confiesa Hodges, a pesar de que se marchó relativamente rápido de la producción al oír que James Cameron arrancaba con Mentiras arriesgadas: «Me fui de Cadena perpetua porque quería estar en la nueva empresa de Cameron y al final fue la única película de la que me han despedido», recuerda divertido. ¿El motivo? Según cuenta, problemas con los sindicatos (y Hodges formaba parte de uno) y James Cameron, cuyas guerras son bastante conocidas.

Cartel de España del filme ‘Cadena perpetua'.

Televisión

Otros filmes en los que Hodges ha estado son Apolo 13, Maverick o Acoso, entre otros, pero su proyecto más duradero se halla en la pequeña pantalla. Se trata de la serie 24, en la cual ha ejercido como diseñador de producción en sus cerca de 200 episodios. De hecho, en esta misma serie tiene la historia que más le gusta contar de su profesión y que, a su vez, resume a la perfección su labor: «Teníamos que colocar un coche accidentado al fondo de un precipicio, pero no nos dejaban usar un coche real por temas de riesgos de incendio. Le dije al director que yo me encargaba. Llegó el día de rodaje y todos pensaban que nos la íbamos a cargar porque había un coche en el precipicio. El director me empezó a echar la bronca y, cuando se calmó, le hice bajar para que pudiera ver que no era más que un cartón con la forma de un coche que daba el pego ante la cámara». Tras 7 años de pausa, Hodges retoma los rodajes. Este mismo 2025 trabaja en The Medusa, The Trip y Dragn, y compagina esto con seguir disfrutando de Fornalutx y, sobre todo de su familia, dos de los pilares de su vida a los que se suma, accidentalmente y casi sin quererlo, una envidiable carrera cinematográfica.