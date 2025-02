Aunque no es la primera vez que Eduardo Galán (Madrid, 1967) se enfrenta a la ardua labor de adaptar un clásico de la literatura –ya lo hizo con Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, o Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, entre muchos otros títulos–, pero La Regenta supuso un reto especialmente duro, pues ha tenido que mantener la esencia de la ambiciosa novela, de más de mil páginas, en poco más de hora y media. Estrenaron el montaje hace justo un año en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, donde durante cinco semanas colgaron el cartel de entradas agotadas. Este domingo, a las 18.00 horas, la exitosa pieza, dirigida por Helena Pimienta y protagonizada, entre otros, por Ana Ruiz, Alex Gadea, Joaquín Notario y Francesc Galcerán, llegará al Teatre Principal de Palma.

¿Qué le supone adaptar obras literarias a teatro en comparación con otro tipo de proyectos?

—Las adaptaciones son a priori difíciles porque el lenguaje narrativo no es el dramático. En teatro es más importante el conflicto, mientras que en la novela hay muchas narraciones y opiniones del autor. Como autor del texto original, desde el primer momento tienes una historia pensada, sentida, pero la forma teatral no son solo los diálogos, sino fundamentalmente los conflictos. En este caso, es una obra muy conocida por el espectador de teatro, porque o bien la ha leído, la han estudiado en Secundaria o han visto la famosísima serie de TVE protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez. La novela es tan grande que debíamos reducirla al conflicto esencial, pero si hacíamos esto nos quedábamos solo con el melodrama, la historia de una mujer no querida o deseada por su marido y que se ve burlada por su confesor, don Fermín de Pas, o por el don Juan del Casino. Pero la novela es mucho más, es una historia de coro griego, de crítica social contra la maleficencia y la murmuración. Y hemos mantenido lesas voces narradoras y el lenguaje de Leopoldo Alas ‘Clarín’.

Se insiste mucho en que, por primera vez, se adapta a teatro siendo fiel al texto original. ¿Qué otras versiones había?

—Había una que se estrenó hace veinte años en un plató de televisión. Era la misma historia, pero a la vez era muy diferente. En este caso, todas las palabras que dicen los personajes están tomadas del propio libro. No hay el habla de hoy en día, sino que preservamos la forma de escribir de Clarín. Hay mucha ironía, predomina el estilo indirecto libre, hemos transformado los diálogos y hemos mantenido el estilo y el lenguaje para que el público no eche de menos nada de la novela. El mismo espíritu crítico del autor con la sociedad de su tiempo, de hace 150 años, está ahí. En el fondo, son temas muy vigentes. Lo que decía de la maleficencia y las críticas se refleja hoy en día en las redes sociales.

En cierto modo, las redes han democratizado el chismorreo, las habladurías, pero también la necesidad de guardar las apariencias...

—Sí, han democratizado los chismorreos de forma terrible, basta ver las mentiras o las fake news que nos creemos y luego linchamos a una persona por el motivo que sea. La injusticia es mayúscula, porque el rumor llega a oídos de gente que ni siquiera sabe que está siendo apedreada. El mundo de la verdad y de las apariencias también es importante. En La Regenta, tienen que aparentar ser católicos, morales, fieles y leales en el matrimonio, pero la realidad no es esa. También está la ambición. Don Fermín, el sacerdote, movido por la ambición de su madre, quiere ascender y llegar a ser obispo; pero por otra parte tiene que lidiar con su debilidad humana que es la pasión amorosa por Ana Ozores.

El elenco de 'La Regenta', obra adaptada por Galán y dirigida por Helena Pimienta.

La obra, como la vida, está llena de contradicciones.

—Así es. Todos los personajes se contradicen y eso da mucho valor a la obra, porque todos los seres humanos somos, por naturaleza, contradictorios. Creo que la obra en la que se retrata mejor el ser humano es en El Lazarillo de Tormes, con el hidalgo que no tiene dinero pero no puede trabajar porque es el último escalón de la nobleza, el que tiene que aparentar que es rico pero no puede ni comer... El mundo del Casino serían las redes sociales, con esa sociedad bienpensante que margina a Ana Ozores porque ha pecado, ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con el don Juan de Vetusta. En las redes sociales existiría también ese linchamiento. Y te das cuenta de que es peor en su caso, porque se trata de una mujer; de haberlo hecho un hombre el escarnio no sería el mismo. En todo caso, el problema no es que suceda, sino que se sepa que ha sido adúltera, es decir, el altavoz.

¿Ha cambiado tanto, entonces, la sociedad?

—No tanto, porque quien se sale del pensamiento mayoritario, sea político, religioso o de forma de vivir, en una ciudad o en un pueblo, es apedreado en redes. Al menos con los personajes públicos. Hay muchos ejemplos, como el de Vinicius. Le insultan en los estadios porque se sale de la regla.

Antes hablaba de El Lazarillo de Tormes, novela que precisamente adaptará con la mallorquina Carla Nyman.

—Carla es un descubrimiento fascinante, la descubrí en una sala alternativa de Madrid y me di cuenta de que tenía mucho talento. Con ella ya hice La profesora, donde dirige a dos pesos pesados: Isabel Ordaz y Marcial Álvarez. Desde enero es asesora artística externa de mi empresa, Secuencia 3, y tenemos el compromiso de hacer juntos una obra al año. Es la mejor directora de menos de 40 años de España. Tendría que estar dirigiendo en el Centro Dramático Nacional... pero ya la llamarán.