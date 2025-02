Llorenç Santamaria celebra 50 años de ‘Para que no me olvides’ en el Auditòrium

Todos los artistas tienen ‘su canción’, esa que todo el mundo es capaz de reconocer, aunque solo haya sido de escucharla en la radio una y otra vez. Y en el caso del incombustible Llorenç Santamaria (Santa Maria del Camí, 1946), no cabe duda de que esa es Para que no me olvides. Esta composición, famosa en España y América Latina -donde todavía suena a diario-, conmemora este 2025 sus cincuenta años y, este viernes, el cantante y compositor lo ha celebrado con un concierto en el Auditòrium de Palma.

Tras la grabación de un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda su carrera, el mallorquín -que el pasado noviembre recibió un Premi Siurell de Plata de este diario- se encuentra inmerso en una gira por nuestro país y Latinoamérica, acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más importantes. Artista pop de raíces rockeras, lideró el grupo de rock Z 66. A partir de 1970 inició una meteórica carrera musical como solista bajo el nombre artístico que hoy perdura. Es un referente en el pop melódico y romántico español que cosechó aplastantes números uno y grandes éxitos en distintos países.