Más allá del ecuador de este casi efímero mes de febrero -sobre todo si lo comparamos con enero, el mes más largo por excelencia del calendario-, los planes de ocio para el fin de semana se centran en la música. Y es que si bien, como de costumbre, hay propuestas para todos los gustos y edades, es cierto que estos días parecen tener como gran protagonista la música en sus múltiples facetas. Por ejemplo, está la despedida de los escenarios del veterano Lorenzo Santamaría en el Auditòrium de Palma, pero también una doble cita del ciclo Mallorca Live Nights que recibe a J de Los Planetas (Teatre Principal d'Inca) y a Israel B (Es Gremi). Además, este domingo se celebra Sa Rueta de Palma, dedicada a las familias y a los más pequeños de la casa. Los adultos tendrán que esperar a Sa Rua, que se llevará a cabo el domingo siguiente, el 2 de marzo.

Conciertos

La despedida de Lorenzo Santamaría llega al Auditòrium de Palma este viernes como parte de su adiós de los escenarios en los que repasa las 25 canciones más importantes de su carrera. Tras la grabación de un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda su carrera, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira por España y Latinoamérica, acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más importantes. Este mismo viernes también está una cita imprescindible: la actuación del concierto de J, el líder de Los Planetas, en el Teatre Principal d'Inca como parte del ciclo de las Mallorca Live Nights. J, líder de Los Planetas, llega al Teatre Principal d'Inca con Plena Pausa, un proyecto que combina música y cine para explorar la figura del cineasta Iván Zulueta. Inspirado en las películas en super-8 del artista vasco, este trabajo conecta las imágenes de los cortos de Zulueta con las composiciones musicales creadas por J, transformando fragmentos visuales en canciones que reflexionan sobre el paso del tiempo, la melancolía y la creatividad. También las Mallorca Live Nights traerán el sábado, en Es Gremi, a Israel B es uno de los artistas de referencia del rap español. El rapero madrileño llegará a Palma con el que ya es su quinto trabajo en solitario, Mi propio peor enemigo (2024) que cuenta con colaboraciones de Ill Pekeño, Dano, Ergo Pro y Ébano y La Pardo. Los amantes del cine sin duda no querrán perderse la propuesta del Auditòrium de Palma para el sábado: un concierto homenaje al gran maestro de las bandas sonoras Ennio Morricone y al cine en general de la mano de la Royal Film Concert Orchestra. Durante la velada sonarán pues las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos, desde Casablanca y Lo que el viento se llevó hasta nuestros días, con la cinta Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino. Por si fuera poco, el mismo Auditòrium y la Royal Film Concert Orchestra ofrecerán otro concierto, que ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas', en este caso dedicado a otros dos titanes de las bandas sonoras: Hans Zimmer y John Williams. Canciones de grandes taquillazos del cine como Piratas del Caribe, El rey león o Gladiator (Zimmer), hasta Harry Potter, E.T. o Salvar al soldado Ryan (Williams) llenarán otra noche más el Auditòrium de la mejor comunión entre cine y música.

El viernes, Trui Teatre apuesta por una velada llena de nostalgia con los himnos de la mítica banda Abba con este concierto tributo a cargo de Abba The New Experience. Después de 11 años de trayectoria, Abba The New Experience se ha posicionado como una de las mejores bandas tributo a ABBA actuando en festivales y espacios míticos como el Estadio Olímpico de Barcelona, el Festival de Pedralbes, el Palau de la Música Catalana, el Festival Internacional de Cambrils, el Palau Sant Jordi Club, el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío o la actuación que hicieron en el 2023 en la Embajada de Suecia, además de múltiples conciertos en las principales ciudades estatales. Por último, pero no por ello menos importante, sobresale, como cada semana, la oferta jazzística de s'Escat, en Manacor. En esta ocasión, el sábado será el turno de Charles Mingu's Sound of Love, a cargo de Lidia Facerías y Lola Stouthamer, y el domingo la jam session estará dedicada a Paul Motian.

Teatro y danza

El Teatre Principal d'Inca abre sus puertas para recibir Altars profans, pieza de danza de Magdalena Garzón. Se trata de una obra de nueva creación que tiene por objeto establecer un vínculo poético y estético con la obra fotográfica del célebre artista mallorquín Toni Catany. Es una propuesta de Magdalena Garzón para cuatro intérpretes, que estudia la relación entre la danza y la música -antigua y actual- en la escena, y que se vincula estrechamente con la obra de Catany. En particular, con sus bodegones, altares con objetos, naturalezas muertas y otras formas de vanitas. El sábado, este mismo teatro, recibe la producción Els miserables, una versión satírica que firma Miquel Mas Fiol a partir del texto clásico de Victor Hugo. La pieza muestra la dificultad para imaginar una revolución que no sea consumida como producto de masas. Alocada, con un humor delirante y cargada de referentes pop, esta obra desnuda el clásico para hablar de la revuelta y la ira, los sueños rotos y el activismo cool. Es una obra enérgica, con nervio y dinamismo. Por su parte, el domingo el Teatre del Mar acoge Hannah dels Tres Països, con autoría y dirección de Pere Fullana y en la que tres actrices interpretan a tres mujeres de diferentes lugares llamadas igual: Anka, procedente de los Balcanes, Ana de Brasil y Hannah de los países árabes. El mismo domingo, el Teatre Principal de Palma apuesta por un clásico: La Regenta, una de las obras más importantes de la literatura española, adaptada por primera vez al teatro en una versión fiel al texto original. Es una coproducción del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de La Villa y Secuencia 3. El clásico de Leopoldo Alas 'Clarín' aborda el enfrentamiento entre la pasión desbordada de los deseos y del amor frente a las cadenas de la moral social provinciana y la traición.

Humor

Los que prefieran pasar un buen rato entre risas querrán ir al Auditòrium de Palma este viernes, donde el humorista Lamine Thior combinará comedia clásica con improvisación y diálogo con el público (crowd work). El nuevo espectáculo de Thior aúna comedia clásica con improvisación y diálogo (acaso baile) con el público en torno a las relaciones intergeneracionales, Chat GPT, los gestos, el terraplanismo, la RAE, las expresiones, las frases hechas, los significantes y los significados en un show que es mucho más que palabras.

Ocio familiar

En este fin de semana de previsiblemente buen tiempo se celebrará la octava edición del mercadillo friqui de la calle Blanquerna, con más de 40 puestecitos con cómics, juguetes, merch y coleccionables de temática friqui. Concurso de disfraces con premios con Shinigamis Mallorca. Demostración de lucha con espadas láser con Ludosport Mallorca. Mesa de intercambio de cartas Pokémon con Pokemon Mallorca. Concierto Jaam en Café Suquía. Sesión musical Friki Vintage por Selector Porco Rosso. Por su parte, CaixaForum propone un sábado en familia con Plancton, una pieza de danza inmersiva que parte del plancton como fuente de inspiración y desarrolla una experiencia escénica multidisciplinar. Actividad familiar recomendada a partir de 6 años. Y el domingo, para cerrar un fin de semana de ocio, el Teatre Principal d'Inca acoge DROP, un espectáculo de circo para disfrutar en familia con malabaristas que jugarán a volar objetos mientras suena un piano en vivo.