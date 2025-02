«La mayor búsqueda es conectar con la historia, porque no hay futuro sin raíces. En este sentido, no hay mejor manera de proteger la tradición que renovándola», ha señalado David Barro, director de Es Baluard Museu, que este miércoles ha firmado un convenio de colaboración con Antònia Roca, consellera de Cultura, para llevar a cabo el pódcast que desde el museo lanzarán de forma quincenal a las plataformas digitales. Concretamente, el acuerdo consiste en el uso de material, «en buena parte inédito», que forma parte del Arxiu del So i de la Imatge, entidad que forma parte del Consell y que dirige Xisco Bonnín. A su vez, Barro ha explicado que es una iniciativa que tiene que ver con el proyecto Bienal B que llevan a cabo con el Consell para «visibilizar oficios y tradiciones, así como el patrimonio material e inmaterial, poniendo en relación a creadores de diferentes disciplinas».

Y es que, tal y como ha celebrado Barro, ponen en marcha el pódcast para «hablar de cosas que pasaron, pero que todavía siguen pasando en la actualidad artística, como puede ser relacionar una conversación mía con Joan Punyet Miró -nieto del genio catalán tan vinculado a Mallorca- con un audio en el que Chillida habla de cómo Miró miraba el mundo como si fuera un niño». Sobre Miró se centra el primer pódcast, ya disponible en las plataformas digitales, mientras que el segundo, que también ya se puede escuchar, gira en torno a la creadora Jessica Stockholder, que el mes pasado inauguró en Es Baluard su exposición Puntos cardinales. Todos los programas, ha destacado Barro, están conducidos por el propio equipo de Es Baluard, porque «queremos visibilizar el trabajo y el esfuerzo que realizan desde los diferentes departamentos y áreas; para que la gente pueda conocer de primera mano quiénes hacen posible el museo».