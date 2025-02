Después del éxito que cosechó el pasado noviembre en Paris Photo 2024 con la serie ICONA, como autor de la Galería Rocío Santa Cruz, Toni Amengual (Mallorca, 1980) prepara su participación en la Feria de Arte Contemporánea (Arco), que tendrá lugar en Madrid del 5 al 9 de marzo.

«En Madrid, expondré imágenes de la serie ICONA XXI, como en París, con fotografías tomadas en Roma y que buscan el paralelismo entre lo clásico y la historia del arte con lo contemporáneo», comentó Amengual, quien detalló que «son fotografías en blanco y negro, muy grises, con copias, de un metro por metro y medio, que me permiten que las arrugue y que engancho sobre un fondo, para darles volumen y generar una obra que tiene una parte de escultórica». El fotógrafo recordó que el trabajo «funcionó muy bien en la pasada edición de Paris Photo, donde se vendieron todas las obras expuestas y surgieron nuevos encargos», y asumió que «ese éxito, hace que me sienta más observado y que me autoimponga una cierta responsabilidad».

Una imagen del 'making of'f de las obras que presentará Amengual en ARCO. Foto: AMENGUAL STUDIO

En el estand de la Galería Santa Cruz en Arco, Amengual también exhibirá un díptico en el que «enfrento una escultura romana con una chica tomándose un selfi, además hay una imagen de la serie Nacre, en la que estoy trabajando y que empecé durante la pandemia, conduciendo por Mallorca, tomando paisajes en blanco y negro, en los que se ponía de manifiesto todo el vacío que existe por todo lo que se ha construido en la Isla, cuando no está en marcha la industria turística». En ese sentido, el fotógrafo declaró que «el paisaje y la belleza, que es lo más queremos los que somos de Mallorca y que tanto persiguen la gente que nos visita es, al mismo tiempo, lo que estamos destruyendo».

Del trabajo Nacre, Amengual puntualizó que «le he dado muchas vueltas, he querido centrarme en la idea de herida, con todas esas carreteras y construcciones que representan una herida sobre el paisaje», y justificó que «por eso, son copias en papel baritado, que he roto y vuelto a encajar en el marco, como metáfora de una herida a un objeto tan preciado como es la copia fotográfica».

«El uso de la Inteligencia Artificial está creando imágenes sin error, que parecen de moda, y romper una foto o arrugarla es una forma de jugar con la imperfección, que reivindico ya que la vida es imperfecta y debe seguir siéndolo», razonó Amengual, quien contó que «lo material me interesa, me obsesiona que exista un registro material de las fotografías, podemos entender cómo era el mundo viendo un archivo fotográfico de hace un siglo, por ello siempre digo que es importante imprimir las fotos que tenemos en los móviles, aunque, hoy en día, parezca una idea contracultural».

El artista mallorquín indicó que «la hiperconectividad en la que vivimos tiene cosas muy buenas porque puedes ver lo que pasa en cualquier parte del mundo, pero la originalidad es muy complicada, si es que existe», y admitió «el deseo de hacer cosas nuevas, con una búsqueda constante para ver lo que puedo aportar en el mundo de la fotografía, pero lo que me preocupa, más que si alguien ya lo ha hecho antes, es que tenga sentido mi trabajo, y que arrugar una foto o romperla sirva para crear una tensión entre lo frágil y lo duro, entre el papel y la piedra».