«Quizás la mejor forma de definir al autor es decir que es un renacentista de nuestro siglo», reza la biografía de la contraportada de Caaveiro –publicada por Creative Best Services Mallorca–, la primera novela de Julio E. Marco Franco, médico jubilado y doctor en Economía, entre muchas otros títulos.

Y es que Marco Franco posee nada más y nada menos que ocho doctorados, aunque ninguno, curiosamente, está relacionado con la historia, campo en el que ahora debuta de forma literaria con la publicación de esta obra. La presentará el próximo jueves 27 de febrero, a las 19.00 horas, en la sede del Colegio de Médicos (Passeig Mallorca, 42), en colaboración con el Hotel Palladium. Los beneficios obtenidos por la venta de ejemplares –se pueden adquirir en Llibres Colom– se destinarán íntegramente a «acciones solidarias urgentes en cada momento». En esta primera fase, explica Marco, estará apadrinado por Rotary Club Palma-Mediterránea para colaborar en el proyecto que lleva a cabo Pablo Sánchez, fundador de la ONG Medicina Abierta al Mundo, que fabrica incubadoras para niños en Senegal.

Origen

Marco empezó a escribir Caaveiro el 2 de noviembre de 1997, pero una desgracia familiar le apartó de este proyecto y de muchas otras ocupaciones. No fue hasta finales de 2023 que encontró fuerzas para retomar la novela que hoy es, por fin, una realidad. Con todo, el autor y colaborador de este periódico asegura que el origen de la novela se remonta mucho tiempo atrás. «Cuando era pequeño me gustaba mucho ir a la biblioteca. Me sentaba durante horas a leer historias de intriga y misterio y ni siquiera los pies me llegaban al suelo. Adoraba a Enid Blyton, pero con el tiempo la afición por la historia fue creciendo. Como viajaba mucho, me acostumbré a comprar revistas de historia», recuerda.

La novela, detalla, está ambientada entre los 1408 y 1431, en la Baja Edad Media, y da a conocer «un periodo histórico crucial de los llamados reinos de las Españas». Así, la obra consta de dos partes. «La primera es una inmersión en el entorno histórico del momento, como si fuera una historia novelada, a la vez que presenta a los personajes reales de las casas de Castilla y Aragón, los señores de Andrade, que luego fueron condes», aclara. En este sentido, reconoce que «los personajes ficticios encastran tanto con los reales que también lo parecen».

Así, por ejemplo, en el prólogo ya avisa que la familia noble Andrade sí existió realmente, «pero no una Isabel de Andrade, cuyo nacimiento inicia la narración». Con todo, asegura que ha respetado rigurosamente todos los datos históricos, «incluso cuando afirmo que un lunes pasó cierto acontecimiento, fui a buscarlo al calendario juliano para comprobar qué día de la semana ocurrió». Por ello, en la novela incluye varias notas a pie de página, con la voluntad de aclarar informaciones o ampliar anécdotas que pueden resultar interesantes al lector, «como el hecho de que las mujeres, en aquella época no se sentaban a la mesa porque estaba considerado poco femenino». De esta manera, en la primera parte, apunta, «se narra la situación de amores, odios y tensiones; mientras que en la segunda es más propiamente de misterio y thriller», desvela, acontecimientos ocurridos en las Fragas do Eume y su investigación posterior, dirigida por don Diego Freire Pérez de Andrade desde su forzada reclusión monacal.

«La protagonista de la historia está a punto de casarse en Caaverio [monasterio del siglo XII que se encuentra en el parque natural de las Fragas del Eume, en Galicia], pero en el camino es asaltada por un grupo de bandidos, algo común en la época», relata. «Pero el padre, que se entera de lo sucedido mientras la esperaba en la capilla, enloquece y pierde los papeles, fuera de sí. Luego lleva a cabo una penitencia severa en el monasterio durante meses. Allí, como haría cualquier padre que ha perdido a su hija en aquella época, se dedica a planear la venganza para salvaguardar el honor de su hija. Es ahí cuando empieza a recabar información y se da cuenta de que lo que parecía un asalto común en realidad tiene detrás una trama política insospechada», cuenta Marco, que ya está trabajando en su segunda novela, ambientada cien años antes. «Se titulará La guardiana de la llave carmesí y gira en torno a la Tabla o Espejo de Salomón y a los templarios», avanza.