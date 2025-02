El fotógrafo Joan Forteza abre las puertas del que es su estudio para reconvertirlo en la primera galería de arte de Manacor. Lo hace bajo el nombre de Sa Bàscula, y con la intención de acoger en este espacio, ubicado en el Carrer de Conilles, diferentes disciplinas artísticas que vayan más allá de su arte concreto, el de la fotografía, para generar un lugar de encuentro y en el que los artistas que no puedan encontrar espacio en los circuitos más oficiales tengan un hueco en el que poder exhibir sus trabajos.

Joan Mascaró es el nombre del primer artista que expondrá en Sa Bàscula con una muestra de pintura. Forteza describe la obra de Mascaró como «una pintura abstracta y muy colorista». En total será una docena de obras las que ocupen momentáneamente las paredes del espacio y con formatos relativamente grandes. «La galería no es muy grande y si tienes cuadros de este tamaño no puedes poner tampoco muchas», comenta Forteza que inaugurarán la muestra el próximo viernes 21 de febrero a partir de las 19.00 horas.

Sobre lo que busca Forteza con este nuevo nicho del arte, él mismo detalla que no quiere «cerrarse a una sola disciplina», por lo que en los próximos meses la pintura, la escultura, la fotografía y cualquier otro tipo de posibilidad artística que entre dentro de sus parámetros podrá verse en Sa Bàscula. «El arte no tiene por qué ser solo una cosa o una sola disciplina», advierte el creador.

Sinceridad

Básicamente lo que tiene en cuenta Forteza es, tal y como él mismo confiesa, «que sea honesta y sincera». «Es una es de mis pautas más rigurosas», destaca el fotógrafo quien comenta a su vez que «más que calidad lo que busco es seriedad en el sentido de que sea algo trabajado, pensado. Que sea comprometido».

Por otro lado, Forteza indica que ahora que se ha jubilado su intención no es otra que «seguir viviendo», por lo que no solo continuará con su arte fotográfico sino que abre este lugar para poder disfrutar del arte de otros ya que «en este mundo, si no expones en galerías de arte no eres nadie, pero si eres nadie no te dejan exponer en galerías. Es un pez que se muerde la cola».

Por ello, para poder posibilitar a artistas con un perfil público quizá más bajo, Sa Bàscula llega para poder permitir precisamente romper ese círculo y se convierte, a su vez, «en la primera galería de Manacor». «Ahora he decidido abrir esto para que los que no tienen una oportunidad de enseñar su trabajo tengan un lugar donde hacerlo», puntualiza el fotógrafo mallorquín.